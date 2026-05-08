Tây Ninh tăng cường kết nối với địa phương giàu thế mạnh công nghệ của Nhật Bản

Chiều 8/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) do Thống đốc Nagasaki Kotaro dẫn đầu nhân chuyến thăm, làm việc và trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định tỉnh luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Nhật Bản nói chung, tỉnh Yamanashi nói riêng.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Yamanashi là địa phương có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh trong các lĩnh vực lao động, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và năng lượng tái tạo; đồng thời là một trong những địa phương của Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đánh giá cao các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam của tỉnh Yamanashi, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ông Lê Văn Hẳn cho biết Tây Ninh có diện tích hơn 8.500km2, dân số khoảng 3,25 triệu người, trong đó lực lượng lao động hơn 1,7 triệu người.

Chủ tịnh UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi tiếp và làm việc. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,52%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

Nhật Bản hiện là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 4 tại Tây Ninh với 174 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 1,52 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, chế biến nông sản và thực phẩm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, địa phương có lực lượng lao động dồi dào với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 76%. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đang từng bước được nâng cao chất lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, tỉnh Tây Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với tỉnh Yamanashi trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo giữa hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro bày tỏ vui mừng khi đến thăm Tây Ninh và đánh giá cao tiềm năng phát triển của địa phương với các khu công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào, vùng cây ăn trái lớn cùng thiên nhiên tươi đẹp.

Ông cho biết việc ký kết hợp tác giữa hai địa phương là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác thực chất, lâu dài và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịnh UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn và Thống đốc Nagasaki Kotaro tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu quốc tế. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Theo Thống đốc tỉnh Yamanashi, hai địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ hydro xanh, nông nghiệp thông minh, trao đổi chuyên gia, kỹ thuật viên và chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Nhân dịp này, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Yamanashi đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giao lưu quốc tế trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước.

Theo nội dung ký kết, hai địa phương sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và hydro xanh, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên sẽ phối hợp trao đổi kỹ thuật canh tác, ứng dụng nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản; đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mỗi địa phương.

Ở lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực, hai tỉnh sẽ trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tăng cường hợp tác đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch thông qua chia sẻ kinh nghiệm quản lý, quảng bá tiềm năng, tài nguyên du lịch; đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh.

Trước đó cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã tiếp Đoàn công tác tỉnh Yamanashi và trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thế mạnh của Yamanashi trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và du lịch; đồng thời cho biết thời gian qua hai địa phương đã tích cực kết nối, trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đào tạo nhân lực, văn hóa và du lịch./.

