Tây Ninh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các địa phương của Nhật Bản

Ngày 15/4, Đoàn công tác của chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) do ông Masao Omori, Thị trưởng thành phố dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.

Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng đại diện các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thảo luận các định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực, chương trình thực tập sinh cũng như tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn.

Ông Lê Văn Hẳn cho biết, những năm gần đây, Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 9,52%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trong cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó công nghiệp - xây dựng giữ vai trò động lực chính.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 31 tỷ USD; trong đó Nhật Bản là một trong những đối tác thương mại quan trọng với kim ngạch gần 1,5 tỷ USD.

Tỉnh hiện có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 25 tỷ USD; trong đó Nhật Bản đứng thứ 4 với 176 dự án, tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, điện tử và chế biến nông sản, thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định, thời gian tới, tỉnh mong muốn tiếp tục thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Tây Ninh đề xuất tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản, nhất là trong các ngành cơ khí chính xác, công nghệ ô tô, điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hai bên đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục, tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động giao lưu, trong đó có việc phối hợp xây dựng không gian trưng bày tại Làng Văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại Tây Ninh; đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Okayama Masao Omori đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, cũng như giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Okayama nói riêng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp của Okayama đang tích cực mở rộng đầu tư ra nước ngoài, mà Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng.

Ông mong rằng chính quyền tỉnh Tây Ninh và các địa phương khác của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường, đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Thị trưởng Masao Omori chia sẻ, thành phố Okayama hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, lái xe và thương mại.

Do đó, ông mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Tây Ninh trong việc kết nối, đào tạo và tiếp nhận nguồn lao động chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết; đồng thời nghiên cứu cập nhật, tái ký kết phù hợp với bối cảnh mới; tập trung triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực tiềm năng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thị trưởng thành phố Okayama Masao Omori đã ký kết tuyên bố chung về hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản), tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững./.

