Quan hệ hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 25/11, tại tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản nhân dịp tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức từ ngày 24-25/11.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc Thống đốc Yamamoto Ichita đã thu xếp thời gian đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Gunma và Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo và tiếp nhận lao động, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; cảm ơn Thống đốc Yamamoto và chính quyền tỉnh Gunma đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn hỗ trợ của Chính phủ và các địa phương Nhật Bản trong sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới.

Đánh giá quan hệ hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản rất hiệu quả và là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới, thực chất và hiệu quả như nông nghiệp-công nghiệp cao, bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao..., đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như đất hiếm, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học lượng tử..., và các lĩnh vực mà địa phương Việt Nam có thể hỗ trợ cho tỉnh Gunma và các địa phương Nhật Bản.

Thống đốc Yamamoto Ichita cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vinh dự khi được tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần này. Ông cho biết hằng năm đều tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư; nhiều doanh nghiệp của tỉnh Gunma đã và đang quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Tỉnh Gunma mong muốn thúc đẩy mô hình hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, địa phương nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho cả Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc khẳng định Gunma sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại tỉnh, coi đây là cầu nối quan trọng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Gunma và các địa phương của Việt Nam nhằm đưa hợp tác Việt Nam với tỉnh Gunma nói riêng và các địa phương Nhật Bản nói chung phát triển thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

