Ngày Doanh nghiệp Việt-Nhật 2025: Thúc đẩy hợp tác kinh doanh không biên giới

Ngày 8/12, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã diễn ra “Ngày doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản 2025” với chủ đề “Hợp tác kinh doanh không biên giới.”

Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm phương hướng phát triển doanh nghiệp cho tài khóa tiếp theo tại đất nước Mặt Trời mọc.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo và các bộ phận Thương vụ, Lao động, Đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện các tổ chức Nhật Bản, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, cùng hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Bà Tống Kim Giao, Chủ tịch VJBA, phát biểu khai mạc “Ngày doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản 2025.” (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, bà Tống Kim Giao - Chủ tịch VJBA - cho biết chủ đề “Hợp tác kinh doanh không biên giới” hướng tới trái tim và mong muốn vượt qua ranh giới về địa lý, ngôn ngữ cũng như mọi thách thức để tiếp tục phát triển.

Sự kiện không chỉ là hoạt động sinh hoạt thường niên mà còn là dịp để doanh nghiệp hai nước nhìn lại hành trình kết nối giữa hai nền kinh tế, hai nền văn hóa và hai cộng đồng doanh nghiệp trong những năm qua, từ đó định hướng cho các kế hoạch sắp tới.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản sẽ là lực lượng tiên phong và cầu nối quan trọng để liên kết hai nền kinh tế chặt chẽ hơn, sâu rộng hơn.

Ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tham gia sự kiện. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế đất nước và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Cũng theo Công sứ Nguyễn Sáu, tại Nhật Bản, VJBA không ngừng phát triển với số lượng thành viên ngày càng nhiều và tích cực tổ chức nhiều hoạt động như xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam tìm hiểu khả năng hợp tác và tham gia hội nghị địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Điều này đã góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng gắn kết và thực chất.

Trong khuôn khổ Ngày Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản năm nay, Ban tổ chức đã dành một buổi sáng để triển khai chương trình “Workshop,” nơi các diễn giả cùng nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức về những khó khăn, thách thức khi vận hành doanh nghiệp tại Nhật Bản, cùng phân tích về vấn đề thuế doanh nghiệp cũng như về các góc nhìn thực tế để giúp doanh nghiệp tối ưu việc tuân thủ pháp luật và minh bạch tài chính...

Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, VJBA và Học viện May Ushiyama ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Ngoài ra còn có các phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh nội dung “Chương mới trong quan hệ đối tác Việt Nam-Nhật Bản: Khai phá tiềm năng, hợp tác không khoảng cách.”

Phiên thảo luận tập trung nhìn nhận, đánh giá triển vọng hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, một chủ đề mang tính thời sự và chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt-Nhật đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp như hiện nay.

Cùng với đó còn có các phiên thảo luận Bàn tròn VJBA với các chủ đề “Năm 2025: Vượt sóng” và “Năm 2026: Căng buồm ra khơi,” tập trung chia sẻ thông tin về những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại Nhật Bản đang phải đối mặt, những kinh nghiệm của doanh nghiệp đi trước và cơ hội hợp tác trong giai đoạn tới.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, phát biểu đầu phiên Thảo luận chuyên đề. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Trao đổi tại phiên thảo luận, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Tạ Đức Minh cho biết trong năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Nhật đã đạt được những thành tựu tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối diện nhiều khó khăn, trong đó có sự đóng góp đáng kể của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có và cần thúc đẩy mở rộng phạm vi hợp tác.

Ông Tạ Đức Minh chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm then chốt, bao gồm: Chất lượng là yếu tố sống còn trên cơ sở đảm bảo tính “ổn định-nhất quán-chính xác;” Tôn trọng cam kết và thời hạn là điều bắt buộc; Minh bạch hồ sơ, truy xuất nguồn gốc đầy đủ; Đầu tư nghiêm túc cho logistics và bảo quản; Tận dụng tối đa vai trò cầu nối của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, coi đây là “người đồng hành chiến lược.”

Ông Toshihiro Nakamura, Giám đốc điều hành Công ty EX ADMEDIA ASIA, trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Toshihiro Nakamura - Giám đốc điều hành công ty EX ADMEDIA ASIA - cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi đã mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc là người Nhật. Cho đến nay, phần lớn nội dung hợp tác của công ty là với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tôi cũng được biết, rất nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản lại chỉ làm ăn kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam. Gần đây, công ty chúng tôi đã tuyển thêm các nhân viên là người Việt Nam và tôi hy vọng họ sẽ phát triển để sau này trở về Việt Nam tham gia đội ngũ lãnh đạo của chi nhánh công ty tại Việt Nam. Hướng đi này sẽ giúp mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam và giao thương hai chiều sẽ được cải thiện đáng kể so với hiện nay."

Ngày doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản đầu tiên được tổ chức vào năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập VJBA và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Sau 3 lần tổ chức, sự kiện ngày càng đi vào thực chất và thực sự trở thành điểm đến tin cậy để doanh nghiệp hai nước duy trì tinh thần học hỏi, sáng tạo, cùng nhau hợp tác ứng phó với các khó khăn thách thức và chia sẻ cơ hội trong tương lai./.

Quan hệ hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới.