Tỉnh Tây Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 16-22/11, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường kinh doanh và kết nối hợp tác lao động.

Hai hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo và Osaka đã thu hút đông đảo đại biểu Nhật Bản tham dự, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với tiềm năng của tỉnh Tây Ninh.

Ngày 19/11 tại Tokyo, “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản” do tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức đã quy tụ lãnh đạo tỉnh, đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập năm 2023, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực. Tỉnh Tây Ninh hiện có 176 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư hơn 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp đều hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật và gắn bó bền vững với địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Ông Phạm Tấn Hòa khẳng định tỉnh Tây Ninh ưu tiên thu hút đầu tư chất lượng cao, lấy hiệu quả-công nghệ-môi trường làm tiêu chí. Ông cam kết tỉnh sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thông thoáng và coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá Việt Nam và Nhật Bản đang duy trì nền tảng tin cậy sâu sắc, hợp tác hiệu quả từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân. Đại sứ nhấn mạnh tới vị trí chiến lược của Tây Ninh trong trục kết nối Thành phố Hồ Chí Minh-Campuchia-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lục địa, cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh, nguồn lao động trẻ dồi dào và tinh thần cầu thị của chính quyền tỉnh.

Cũng theo lời của Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư tại tỉnh Tây Ninh và thúc đẩy triển khai các dự án cụ thể, bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu chào mừng hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Về phía Nhật Bản, ông Hirano Kenichi, Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Tokyo, dẫn số liệu khảo sát của tổ chức này cho thấy hơn 56% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động trong 1-2 năm tới, tỷ lệ cao nhất trong ASEAN. Việt Nam đang trở thành thị trường tiêu dùng hấp dẫn nhờ quy mô dân số vượt 100 triệu người và thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Xu hướng đầu tư cũng mở rộng ra ngoài 2 đô thị lớn để hướng đến các địa phương có quỹ đất và nguồn lực dồi dào, trong đó Tây Ninh là điểm sáng nhờ có lợi thế kết nối, phát triển công nghiệp và logistics.

Ông Hirano nhấn mạnh JETRO sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản thông qua các chương trình kết nối startup Việt Nam-Nhật Bản, thúc đẩy thu mua linh kiện tại chỗ nhằm tăng giá trị sản xuất tại Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự cấp cao người Việt.

Chia sẻ từ góc nhìn doanh nghiệp đã gắn bó lâu năm, ông Katsuhiko Usui, Tổng Giám đốc công ty Sapporo Việt Nam, cho biết tập đoàn Sapporo đã khảo sát nhiều tỉnh thành trước khi quyết định đầu tư vào Tây Ninh (khi đó thuộc địa giới Long An) cách đây 16 năm. Tỉnh có vị trí gần Thành phố Hồ Chí Minh, thuận lợi phân phối sản phẩm và xuất khẩu nhờ kết nối cảng biển-đường sông. Quan trọng hơn là tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương trong quá trình chuẩn bị dự án, hướng dẫn rõ các thủ tục hành chính và xử lý nhanh chóng, tạo niềm tin và sự an tâm cho nhà đầu tư.

Trong giai đoạn COVID-19, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh đã giúp Sapporo duy trì sản xuất, trong khi nhiều doanh nghiệp tại khu vực khác phải tạm ngừng hoạt động.

Ông Usui nhận thấy doanh nghiệp Nhật Bản tại Tây Ninh nhận được sự gắn kết và hỗ trợ sát sao hiếm thấy; cơ sở hạ tầng liên tục được cải thiện, các khu công nghiệp được đầu tư bài bản, quỹ đất sạch dồi dào, tất cả tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp mới.

Ông kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam sẽ quan tâm nhiều hơn đến tỉnh Tây Ninh, đồng thời khẳng định Sapporo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư.

Ông Katsuhiko Usui, Tổng giám đốc Sapporo Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Hội nghị tại Tokyo khép lại với lễ ký nhiều bản ghi nhớ quan trọng, bao gồm hợp tác giữa tập đoàn Obayashi và Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh về hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong chuyển đổi năng lượng hydrogen tại các khu công nghiệp; giữa Toyota Long An và tập đoàn Corolla Fukusima về mở rộng vốn đầu tư tại Tây Ninh.

Trước đó, ngày 17/11 tại Osaka, “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai” do tỉnh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức cũng đã thu hút khoảng 120 đại biểu Nhật Bản tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa khẳng định Kansai là vùng kinh tế trọng điểm với sức mạnh dẫn đầu trong công nghiệp, thương mại và đổi mới sáng tạo. Ông bày tỏ mong muốn Tây Ninh có thể mở rộng hợp tác thực chất và lâu dài với toàn vùng Kansai. Ông cũng cho biết hiện tỉnh Tây Ninh đã thiết lập quan hệ với các tỉnh Hyogo, Wakayama, Ibaraki và Okayama của Nhật Bản.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh hội nghị góp phần thắt chặt quan hệ thương mại-đầu tư-du lịch giữa Tây Ninh và Nhật Bản, đồng thời khẳng định cơ quan ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành để đưa các sáng kiến hợp tác vào thực tiễn.

Tại Osaka, nhiều bản hợp tác cũng đã được ký kết như thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe; bản hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến Kinh tế Việt-Nhật và Sở Công Thương Tây Ninh về hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trưng bày và xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản.

Nhân dịp này, tỉnh Tây Ninh trao tặng “Tủ sách cộng đồng” cho Trường Việt ngữ Cộng đồng Cây Tre tại Nhật Bản.

Bên lề các hội nghị, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã chia sẻ đánh giá tích cực về môi trường đầu tư tại Tây Ninh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Kamibayashiyama Masao - Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Sumitomo Forestry Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư tại Tây Ninh từ năm 2010, cho biết vị trí của tỉnh gần Thành phố Hồ Chí Minh và thuận lợi trong việc kết nối với nguồn nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

Ông đánh giá Tây Ninh sẽ tiếp tục là vùng tăng trưởng nhanh của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, ông kỳ vọng tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép.

Trong khi đó, ông Tokumoto Ryuji - đại diện công ty Shoko Bussan - bày tỏ mong muốn thúc đẩy thương mại hai chiều Việt-Nhật, đặc biệt là xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Nhật Bản, một lĩnh vực có nhiều dư địa tăng trưởng.

Hai hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo và Osaka không chỉ giúp Tây Ninh giới thiệu tiềm năng, chính sách và định hướng phát triển mà còn là dịp để lắng nghe đánh giá trực tiếp từ các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp Nhật Bản.

Những nhận định tích cực của JETRO, Sapporo và các doanh nghiệp Nhật Bản, cùng cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ngoại giao Việt Nam cho thấy Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là “điểm đến đầu tư an toàn-thân thiện-hiệu quả.”

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn lãnh đạo của tỉnh Tây Ninh cũng đã làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Tokyo, Okayama và Yamanashi, hứa hẹn mở ra những hướng hợp tác mới nhằm đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa Tây Ninh với Nhật Bản lên tầm cao mới./.

