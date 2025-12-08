Kinh tế

Vietcombank và FWD ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ tín dụng

Khách hàng thanh toán phí bảo hiểm FWD bằng thẻ Vietcombank nhận ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp linh hoạt từ 05/12/2025 đến 10/01/2026.

Hạnh Dung
Vietcombank và FWD hợp tác triển khai ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank khi thanh toán phí bảo hiểm FWD. (Ảnh: Vietnam+)
Vietcombank và FWD hợp tác triển khai ưu đãi hoàn phí chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank khi thanh toán phí bảo hiểm FWD. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm mang đến giải pháp tài chính linh hoạt khi tham gia bảo hiểm, Vietcombank và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) hợp tác triển khai chương trình “Linh hoạt trả góp - hoàn phí an tâm” dành cho khách hàng thanh toán phí bảo hiểm FWD bằng thẻ tín dụng Vietcombank và chuyển đổi trả góp trên VCB Digibank.

Thời gian khuyến mại từ 05/12/2025 đến hết 10/01/2026. Thời gian thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ tín dụng Vietcombank từ 05/12/2025 đến hết 31/12/2025.

Thời gian chuyển đổi trả góp linh hoạt từ 05/12/2025 đến trước ngày đến hạn lên sao kê của từng dòng thẻ hoặc chậm nhất vào ngày 10/01/2026, tùy thời điểm nào đến trước.

Đối tượng áp dụng là khách hàng là bên mua bảo hiểm FWD tại Vietcombank đồng thời là chủ thẻ tín dụng Vietcombank đáp ứng các điều kiện của thể lệ chương trình khuyến mại.

Sản phẩm áp dụng đối với nhóm 1: Áp dụng cho khách hàng tham gia mua mới sản phẩm bảo hiểm liên kết chung FWD Bảo vệ gia tăng được phân phối tại Vietcombank, ngoại trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết chung FWD Bảo vệ gia tăng - phiên bản trực tuyến bán phần.​

Đối với nhóm 2: Áp dụng cho khách hàng đóng phí năm 2 hoặc khôi phục hiệu lực hợp đồng năm 2 đối với các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Vietcombank bao gồm các sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có), ngoại trừ sản phẩm bảo hiểm dư nợ tín dụng FWD vững ước mơ.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

capture.jpg
(Vietnam+)
#Vietcombank #FWD #trả góp #bảo hiểm #thẻ tín dụng #khuyến mãi #ưu đãi
