Vietcombank giữ vững vị thế Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Công ty Anphabe đã tổ chức lễ vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” ngày 19/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu cột mốc 10 năm Vietcombank liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời Vietcombank cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu “Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam” và “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc.”

Khẳng định vị thế dẫn đầu bằng những bảo chứng uy tín

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng danh giá do Công ty Anphabe tổ chức thường niên, dựa trên bình chọn của gần 800 doanh nghiệp, hơn 73.000 người đi làm trong 18 lĩnh vực, ngành nghề. Chương trình có sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được kiểm chứng bởi đơn vị thứ ba là Công ty Nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam để đảm bảo tính công bằng và khách quan.

Năm nay, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế đứng thứ 1 ngành ngân hàng, đứng thứ 2 thị trường Việt Nam và là ngân hàng duy nhất nằm trong tốp 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Khối doanh nghiệp lớn. Vietcombank cũng đồng thời được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng: Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam và Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc.

Các giải thưởng thể hiện tính đồng bộ, bền vững trong chiến lược quản trị nhân sự, môi trường làm việc gắn kết và chất lượng điều hành của Vietcombank - những yếu tố góp phần giúp ngân hàng duy trì vị thế số 1 về hiệu quả hoạt động, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế.

Ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank cho biết: “Năm 2025 đánh dấu 10 năm liên tiếp Vietcombank được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Việc giữ vững vị thế này suốt một thập kỷ qua không phải là thành tích nhất thời, mà là kết quả của một chiến lược nhân sự dài hạn, bài bản và nhất quán, khẳng định quan điểm xuyên suốt của Ban lãnh đạo Vietcombank là luôn đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm - vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu và cũng là động lực phát triển của ngân hàng.”

Ông Hồng Quang cho biết thêm, giải thưởng nhận được hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 24.000 cán bộ nhân viên Vietcombank đã và đang chung tay xây dựng, kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc coi trọng và đề cao yếu tố con người; triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách quản trị - phát triển nguồn nhân lực; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cốt lõi: Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn.

Ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) nhận chứng nhận “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025”. (Ảnh: Vietnam+)

Vietcombank sẽ tiếp tục kiên định con đường này, tiếp tục đầu tư, đổi mới và tạo dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, được ghi nhận và được truyền cảm hứng để đóng góp vào thành công chung của ngân hàng trong hiện tại và tương lai”.

Nơi gắn bó của các thế hệ nhân sự ngân hàng tinh hoa

Lịch sử và bề dày truyền thống hơn 62 năm xây dựng, trưởng thành đã tạo dựng nên một Vietcombank lớn mạnh, đã định vị nên một thương hiệu Vietcombank uy tín và hun đúc nên một văn hóa Vietcombank rất đỗi tự hào. Lớp lớp các thế hệ cán bộ đã gắn bó và cống hiến, tạo sức mạnh từ nội lực giúp Vietcombank vươn lên mạnh mẽ, duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.

Với định hướng đến năm 2030 trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam, Vietcombank đã và đang đổi mới toàn diện công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới công tác tuyển dụng. Đẩy mạnh và tăng cường công tác đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng và số hóa trong công tác nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số.

Trong điều kiện thị trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh gay gắt, uy tín thương hiệu của Vietcombank là một lợi thế trong công tác tuyển dụng. Bên cạnh đó, để có được nguồn nhân sự đầu vào chất lượng, Vietcombank thực hiện đa dạng hóa phương thức và nguồn tuyển dụng, có các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài; ưu tiên tuyển dụng sinh viên xuất sắc, nhân sự có kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin và các kỹ năng chuyển đổi số, nhân sự số hóa có trình độ chuyên môn giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại.

Gia nhập Vietcombank, mỗi thành viên được hòa nhập vào hệ sinh thái nhân sự dựa trên 5 giá trị cốt lõi Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân. Đây là “kim chỉ nam” định hình cách lãnh đạo lắng nghe, cách tổ chức ghi nhận và cách mỗi cá nhân cảm nhận bản thân được quan tâm và tôn trọng.

Bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn nhân lực hạnh phúc 2025”. (Ảnh: Vietnam+)

Môi trường làm việc tại Vietcombank không có sự phân biệt đối xử, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, minh bạch, đảm bảo công bằng, dựa trên năng lực và kết quả công việc. Cán bộ được tạo cơ hội để kết nối, học hỏi, phát triển và hòa nhập ở tất cả các cấp thông qua việc thiết kế chương trình hội nhập dành cho nhân viên mới, tổ chức đa dạng các hoạt động thể thao, văn hóa, các chương trình về nguồn, hoạt động teambulding...

Các cấp lãnh đạo, quản lý luôn làm gương, thể hiện sự tôn trọng và cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, luôn khuyến khích và có cơ chế để nhân viên tham gia, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến thông qua các chương trình đối thoại, toạ đàm, hội thảo, hội nghị người lao động...

Chứng nhận “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025” - Vietcombank giữ vững vị thế đứng thứ 1 ngành Ngân hàng, đứng thứ 2 thị trường Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Vietcombank luôn đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên. Công đoàn Vietcombank và Công đoàn các cấp trong hệ thống Vietcombank luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp chăm lo đời sống, chia sẻ khó khăn với người lao động.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và gắn bó của cán bộ (EES) hàng năm tại Vietcombank cho thấy điểm chỉ tiêu EES luôn ở mức cao và đạt mức xuất sắc so với thị trường, phản ánh sự gắn bó và niềm tự hào của đội ngũ./.

