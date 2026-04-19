Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên ngày 19/4 đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Đông.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đang tiến hành phân tích các thông số chi tiết của vụ phóng.

Động thái trên diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp trong ngày 8/4./.

