Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

Theo Yonhap, vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lấy làm tiếc về việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của các cá nhân xâm nhập vào Triều Tiên.

Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Yonhap đưa tin ngày 8/4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 7/4.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lấy làm tiếc về việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của các cá nhân xâm nhập vào Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng được cho diễn ra vào sáng 7/4 và dường như đã thất bại ngay sau khi vật thể bay này rời bệ phóng.

Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích vụ phóng và chưa cung cấp thông tin chi tiết./.

Tình hình Triều Tiên

Triều Tiên phóng tên lửa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục