Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

Yonhap đưa tin ngày 8/4, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 7/4.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lấy làm tiếc về việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của các cá nhân xâm nhập vào Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng được cho diễn ra vào sáng 7/4 và dường như đã thất bại ngay sau khi vật thể bay này rời bệ phóng.

Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích vụ phóng và chưa cung cấp thông tin chi tiết./.

Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ drone xâm nhập Triều Tiên Tổng thống Lee Jae Myung lấy làm tiếc trước việc 3 cá nhân bị cáo buộc điều khiển drone xâm nhập vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.