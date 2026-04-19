Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc họp khẩn, Nhật Bản xác định không có thiệt hại

Phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông nước này sáng 19/4, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày.



Theo phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu Jung, cuộc họp sẽ do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Hyun Jong chủ trì, với sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác nhằm phân tích, đánh giá vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.



Cập nhật thông tin về vụ phóng, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các tên lửa đạn đạo được phóng đi từ khu vực Sinpo lúc 6h10 (giờ địa phương), bay xa khoảng 140km về vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng cho biết đang tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin với phía Mỹ và Nhật Bản để đề phòng khả năng có thêm các vụ phóng nữa từ phía Bình Nhưỡng.



Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản cho hay các tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này và hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nào.

Tokyo đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng liên quan các vụ phóng tên lửa, gọi đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nỗ lực thu thập thông tin và đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền của nước này.



Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời duy trì trạng thái hoàn toàn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.



Đây là diễn biến mới nhất sau loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong các ngày 7-8/4, trong đó riêng ngày 8/4 có nhiều đợt phóng đạn đạo tầm ngắn.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sau đó tuyên bố Bình Nhưỡng đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn chùm, khẳng định vũ khí này có thể biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi trong tầm bắn với sức mạnh mật độ cao nhất./.

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời đang tiến hành phân tích các thông số chi tiết của vụ phóng.