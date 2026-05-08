Hà Nội đón thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới

Ngày 8/5/2026, Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Ngày 8/5/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Sự kiện này gắn với chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ ngày 8-10/5/2026. Việc hai làng nghề truyền thống của Hà Nội được công nhận đã nâng tổng số làng nghề của Hà Nội tham gia mạng lưới lên 4 làng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng làng nghề tham gia mạng lưới, chỉ sau Iran.

Dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh các môn có số lượng thí sinh đăng ký lớn như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, một số môn liên quan đến công nghệ và định hướng STEM như Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh theo tỷ lệ %.

Mười nhóm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026

Danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm; công nghệ số là nhóm trung tâm bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống bệnh do virus Hanta.