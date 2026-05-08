Hà Nội đón thêm hai làng nghề gia nhập mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới

Ngày 8/5/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Sự kiện này gắn với chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ ngày 8-10/5/2026. Việc hai làng nghề truyền thống của Hà Nội được công nhận đã nâng tổng số làng nghề của Hà Nội tham gia mạng lưới lên 4 làng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng làng nghề tham gia mạng lưới, chỉ sau Iran.

