Phát triển văn hóa-thể thao thành động lực của nền kinh tế trải nghiệm

Bước vào chu kỳ phát triển chuyển hóa từ chất đến lượng, ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam đang đứng trước yêu cầu bức thiết về việc tái cấu trúc và chuẩn hóa, từ đó kiến tạo kỷ nguyên mới cho công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Nhằm thiết lập một hệ tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế và kiến tạo chuỗi giá trị khép kín cho chu kỳ phát triển mới của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao, Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 8/5 tại Hà Nội.

Với chủ đề chiến lược “Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao,” sự kiện được định vị là diễn đàn vĩ mô quan trọng nhất trong năm của ngành.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã nêu rõ chủ trương phát triển ngành công nghiệp văn hóa, nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước đối với ngành công nghiệp văn hóa được thể hiện xuyên suốt và mạnh mẽ qua hai văn kiện mang tính bước ngoặt là Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28 của Quốc hội.

Nếu Nghị quyết 80 tạo nền móng khi lần đầu xác định đây là một ngành kinh tế chiến lược, thì Nghị quyết 28 cụ thể hóa định hướng đó bằng các quyết sách đột phá, nổi bật là việc bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chính sách áp dụng thuế suất giá trị gia tăng ưu đãi 5% cho lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm và thể thao sẽ tháo gỡ trực tiếp áp lực tài chính, kích cầu thị trường. Sự cộng hưởng của hai nghị quyết này tạo ra khung pháp lý vững chắc, là tiền đề để các bộ ngành tiếp tục ban hành những nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết mang lại lợi ích thực tế cho toàn ngành.

Để hoàn thiện bức tranh chiến lược, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng đã bổ sung góc nhìn khái quát về sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các chính sách thúc đẩy toàn ngành. Sự cộng hưởng giữa định hướng phát triển của ngành văn hóa và một hành lang chính sách vĩ mô thuận lợi sẽ tạo thành bệ phóng vững chắc để nền kinh tế trải nghiệm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng có bài trình bày về ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao – Từ trải nghiệm đến động lực tăng trưởng.

Tiếp nối Hội nghị là chuỗi sự kiện Tuần lễ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam 2026 (VEEW 2026) từ 30/7 đến 2/8 - tuần lễ chuyên ngành quy mô lớn, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện là lễ công bố giải thưởng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực Triển lãm và Sự kiện Việt Nam./.

