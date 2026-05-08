Tìm hiểu về truyện tranh Bỉ: Từ thời hoàng kim đến thử nghiệm đương đại

Chiều 8/5, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Ngoại giao Wallonie-Bruxelles (WBI) tổ chức triển lãm giới thiệu gần 60 tác phẩm truyện tranh Pháp ngữ của các họa sỹ và tác giả đến từ vùng Wallonie-Bruxelles của Bỉ.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Những ngày Văn học châu Âu 2026, Ngày châu Âu (9/5) và kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.

Triển lãm đưa người xem đi qua nhiều giai đoạn phát triển của truyện tranh Bỉ, từ những tác phẩm kinh điển gắn với thời kỳ hoàng kim của truyện tranh châu Âu đến các thử nghiệm đương đại giàu tính thị giác.

Một góc triển lãm. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Nhiều nhân vật quen thuộc như Tintin, Lucky Luke hay Xì Trum được giới thiệu như những biểu tượng đã vượt ra ngoài phạm vi sách truyện để trở thành một phần ký ức văn hóa của nhiều thế hệ độc giả thế giới, khiến không gian Thư viện Quốc gia Việt Nam những ngày này giống một “trạm dừng ký ức” của truyện tranh châu Âu hơn là một triển lãm thông thường.

Điểm đáng chú ý của triển lãm nằm ở cách tiếp cận gần gũi, trực quan. Những khung tranh phóng lớn, các trang truyện nguyên bản cùng phần giới thiệu về lịch sử truyện tranh Bỉ giúp người xem có thêm góc nhìn về một nền văn hóa đọc đã ảnh hưởng mạnh tới truyện tranh châu Âu suốt hơn một thế kỷ.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho rằng triển lãm không chỉ góp phần tôn vinh di sản văn hóa của Wallonie-Bruxelles, mà còn là một nhịp cầu góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và gắn kết giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Trong khi đó, ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cho rằng truyện tranh là một hình thức nghệ thuật đối thoại giữa hình vẽ và ngôn từ, giữa tác giả và người đọc, giữa các nền văn hóa và thế hệ.

“Đối với những người thuộc thế hệ tôi, triển lãm này gợi nhớ tuổi thơ vô tư, nhờ truyện tranh mà đã được du hành và trải nghiệm những câu chuyện phi thường cùng những anh hùng tưởng tượng,” ông Pierre Du Ville nói.

Triển lãm mở cửa đến ngày 15/5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội./.

