Bắc Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế về văn hóa

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu có thêm từ 2-3 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh; xây dựng từ 1- 2 lễ hội tiêu biểu trở thành thương hiệu văn hóa-du lịch đặc trưng mang tầm quốc gia, quốc tế; hằng năm tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá văn hóa Bắc Ninh ở nước ngoài.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 142/KH-UBND triển khai hội nhập quốc tế về văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 2030, vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi ký ban hành.

Tỉnh cũng xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình quảng bá văn hóa Bắc Ninh ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030; xây dựng ít nhất 5 sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ phục vụ quảng bá văn hóa của tỉnh.

Bắc Ninh sẽ thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác văn hóa với ít nhất 2 địa phương, tổ chức quốc tế hoặc trung tâm văn hóa nước ngoài; thu hút và triển khai từ 1-2 chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Bắc Ninh đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh văn hóa Bắc Ninh.

Cụ thể là tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với cộng đồng; phát triển công nghiệp văn hóa phục vụ hội nhập quốc tế. Tổ chức và tham gia các hoạt động, sự kiện văn hóa quốc tế; phát triển nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và bảo đảm an ninh văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chú trọng quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu đã được UNESCO công nhận; phát triển các sản phẩm truyền thông, dữ liệu số, phim tài liệu, nền tảng trực tuyến giới thiệu văn hóa Bắc Ninh ra quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa phục vụ hội nhập quốc tế.

Bắc Ninh cũng khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh; khai thác hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, lễ hội và nghệ thuật dân gian để hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ quảng bá và phát triển du lịch.

Theo danh mục nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc tế như Hội thảo quốc tế “Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ pháp vùng Dâu - vấn đề bảo tồn và phát huy”; Festival “Về miền Quan họ” định kỳ 3 năm/lần bắt đầu từ năm 2026; triển lãm, giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp; Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của tỉnh Bắc Ninh được UNESCO vinh danh”; tham gia Diễn đàn hợp tác xúc tiến du lịch các thành phố châu Á (TPO).

Kế hoạch của tỉnh Bắc Ninh xác định hội nhập quốc tế về văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại địa phương, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Bắc Ninh trong khu vực và quốc tế; đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế về văn hóa; chủ động đưa văn hóa Bắc Ninh hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững./.

