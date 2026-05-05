Phim kinh dị Việt làm theo phong cách giả tài liệu kiếm trăm triệu USD

Phim được kể theo góc nhìn thứ nhất của các nạn nhân. (Ảnh từ phim)

"Lầu chú Hỏa" được quảng bá là phim kinh dị đầu tiên tại Việt Nam khai thác phong cách giả tài liệu, "found footage" ra rạp Hè này ngày 12/6/2026.

Theo đó phim xoay quanh truyền thuyết đô thị nổi tiếng Sài Gòn về con ma nhà họ Hứa, ở khu vực Chợ Lớn, là câu chuyện có tiếng ở Sài Thành đầu thế kỷ 20. Người dân đồn do mắc chứng bệnh lạ nên cô bị gia đình nhốt trên gác. Cô sống tách biệt với xung quanh, về sau chết trong cô độc, oan hồn không thể siêu thoát.

Để khám phá sự thật, một nhóm streamer (nhà sáng tạo nội dung trên mạng) đã đột nhập vào căn nhà. Thông qua góc nhìn thứ nhất và máy quay của các nhân vật, loạt hiện tượng quỷ dị xuất hiện.

Phim sẽ chứa nhiều cảnh rung lắc đặc trưng của thể loại found footage, tái hiện không khí chân thực, sợ hãi trong vai nhân vật trên hiện trường.

Cách làm này từng gây sốt và tạo thành hiện tượng với "The Blair Witch Project" (Dự án phù thủy rừng Blair, 1999) và "Paranormal Activity" (2007) khi đầu tư kinh phí thấp (dưới 60.000 USD) nhưng thu về lần lượt 248 triệu và 193 triệu USD.

Thành công của các phim này nằm ở cảm giác chân thực, đặt người xem vào không gian và tình huống của nhân vật trong phim để tính trải nghiệm, hồi hộp và căng thẳng.

Tuy vậy "phiên bản Việt Nam," chủ đề truyền thuyết dân gian, truyền thuyết đô thị vài năm trở lại đây ở Việt Nam đã quá quen thuộc với nghi lễ trừ tà, ma áo trắng, hù dọa giật mình (jumpscare)... đã trở nên quen thuộc.

Hùng Trần, đạo diễn của phim tin rằng định hướng này sẽ mang đến "nỗi sợ rất khác với các phim kinh dị khác. Đó là nỗi sợ vì câu chuyện quá thật, sợ vì các tình huống trong phim có thể xảy ra với họ ngay ngoài đời thực. Phong cách làm phim này cũng là một lựa chọn hợp lý với kịch bản dựa theo lời đồn đô thị."

Để thực sự nổi bật, đạo diễn Hùng Trần đòi hỏi phim phải tạo trải nghiệm phim mới mẻ và đủ khác biệt, nếu không dễ rơi vào cảnh "bình mới rượu cũ."

Đạo diễn Hùng Trần sinh năm 1994, "Lầu chú Hỏa" là phim dài đầu tay của anh. Trước đó nhà làm phim này từng tham gia làm biên kịch cho "Đèn âm hồn" và "Heo năm móng" liên tục giành "top 1" phòng vé dịp 30/4-1/5 vừa qua.​

Trước "Lầu chú Hỏa," vào năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa lần đầu đưa lời đồn này vào phim "Con ma nhà họ Hứa." Phim từng tạo cơn sốt phòng vé ở miền Nam Việt Nam. Tựa đề phim trở nên nổi tiếng, lưu truyền cho đến tận bây giờ, trở thành cụm từ ám chỉ những người nói mà không giữ lời./.

