Người hâm mộ Michael Jackson 'thách thức' giới phê bình điện ảnh

"Michael" có thể là một trong những phim tiểu sử gây tranh cãi nhất lịch sử phòng vé quốc tế. Đây là nhận định trên nhiều mặt báo và diễn đàn kể từ khi phim ra mắt ngày 22/4 (24/4 tại một số nước).

Phim do Antoine Fuqua làm đạo diễn, tập trung vào nửa đầu cuộc đời Michael Jackson, việc tách ra khỏi nhóm nhạc gia đình và người cha hà khắc để vươn đến đỉnh cao. Phim cũng khắc họa một phần sự cô đơn, mặc cảm và cái giá của việc nổi tiếng sớm.

Tại các rạp chiếu, người xem say sưa hát theo và sống lại trong loạt ca khúc làm nên tên tuổi nam ca sỹ. Jaafar Jackson đảm nhiệm vai chính đã tái hiện phần nào di sản của người chú quá cố Michael, trên cả sân khấu lẫn trong studio.

Tuy nhiên Michael Jackson vốn là hình tượng lớn với sức ảnh hưởng toàn cầu, những tranh cãi xoay quanh ông dễ bị đẩy tới tiêu cực.

Chỉ xoay quanh nửa đầu sự nghiệp của Michael Jackson, phim bỏ ra ngoài nhiều vấn đề gây tranh cãi như những cáo buộc lạm dụng trẻ em, lùm xùm kiện tụng, sự thay đổi về màu da, diện mạo, những mối quan hệ với người trong giới và cả những thành viên trong gia đình không được nhắc đến...

Khán giả và giới phê bình đang "chia phe" trên nhiều nền tảng đánh giá trực tuyến phổ biến như Rotten Tomatoes và Metacritic.

Điểm trên Metacritic mang hai thái cực trái ngược.

Số điểm từ Rotten Tomatoes thể hiện sự chia rẽ giữa giới phê bình và khán giả.

Cụ thể trên Rotten Tomatoes ngày 26/4, phim nhận về 210 lượt chấm điểm từ giới phê bình, chỉ 38% đánh giá tích cực. Người đánh giá là các cây bút từ các trang báo, blog, YouTuber, nhà sáng tạo nội dung nói chung đạt tiêu chuẩn của Rotten Tomatoes.

Ý kiến chung được Rotten Tomatoes tổng hợp: "Dù những bước nhảy điêu luyện của Jaafar Jackson đã tái hiện ông vua nhạc Pop một cách sống động đến kỳ lạ, bộ phim tiểu sử này thực ra giống một album 'Những bài hát hay nhất' hơn là cung cấp thêm góc nhìn sâu sắc thực sự về một biểu tượng âm nhạc."

Ngược lại, khán giả chấm cho "Michael" bằng những quan điểm khác hoàn toàn. Phim nhận 97% ý kiến ủng hộ từ hơn 5.000 lượt đánh giá.

"Những màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là sự đột phá của Jaafar Jackson, Michael Jackson đứng đầu bảng xếp hạng và khiến người hâm mộ trên toàn thế giới nhún nhảy theo điệu nhạc," Rotten Tomatoes tổng hợp chung loạt ý kiến.

Ngay nội bộ gia đình Michael Jackson cũng bất đồng quan điểm. Một nhóm muốn vinh danh di sản của ông, nhóm còn lại muốn một chân dung chân thực, trực diện và mang tính phản biện mạnh mẽ hơn.

Mẹ và phần đông các anh chị của Michael trong Jackson 5 ủng hộ tác phẩm và khen ngợi Jaafar. Con trai cả của ông - Prince Jackson cũng đứng vị trí đồng sản xuất như một cách bảo chứng cho phe ủng hộ.

Phía còn lại có Paris Jackson, con gái duy nhất và con thứ hai của Michael, nhận xét bộ phim là "bọc đường nâu." Em gái Janet Jackson từ chối tham gia bộ phim và không đồng tình với cách khai thác câu chuyện, dù theo đạo diễn Antoine Fuqua, bà vẫn ủng hộ những nỗ lực của Jaafar. Ngoài ra còn một số anh chị em khác của Michael.

Đạo diễn Antoine Fuqua từng tiết lộ với Variety rằng bản gốc phim có lối tiếp cận trực diện hơn, bao gồm cảnh khám xét cơ ngơi của Michael, việc ông bị đối xử bất công trong quá trình tạm giữ, thẩm vấn...

Phim sau đó biên tập dựng lại vì phải bỏ đi toàn bộ nội dung liên quan đến Jordan Chandler - người đưa ra cáo buộc Michael Jackson lạm dụng tình dục mình năm 1993 - do đã có thỏa thuận cấm tái hiện hoặc nhắc đến.

Việc có hay không phần phim thứ hai hiện đang được để ngỏ, do "Michael" vốn được xây dựng như một phim tiểu sử hoàn chỉnh. Nhiều khả năng tương lai của phim sẽ được quyết định từ các kết quả doanh thu và điều kiện pháp lý.

Hiện phim đã thu hơn 52 triệu USD tại Bắc Mỹ, hơn 82 triệu USD toàn cầu theo Box Office Mojo. Tại thị trường Việt Nam, "Michael" phải đứng sau loạt phim Việt do thấp hơn về số suất chiếu, song phim đã thu hơn 2,8 tỷ đồng và đang tiếp tục tăng./.

