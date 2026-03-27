Thay đổi địa điểm tổ chức truyền thống lễ trao Giải Oscar sau 100 năm

Ngày 26/3, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) thông báo lễ trao Giải Oscar sẽ không còn được tổ chức ở địa điểm truyền thống ở Hollywood sau khi kỷ niệm 100 năm.

Thay vào đó, kể từ mùa giải lần thứ 101 vào năm 2029, lễ trao Giải Oscar sẽ được tổ chức tại Nhà hát Peacock, thuộc tổ hợp giải trí LA LIVE, cạnh sân vận động Crypto.com Arena tại trung tâm thành phố Los Angeles.

Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm giữa AMPAS và Tập đoàn giải trí AEG.

Giám đốc điều hành AMPAS Bill Kramer và Chủ tịch Lynette Howell Taylor nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ để đưa LA LIVE trở thành không gian phù hợp để tôn vinh điện ảnh toàn cầu, phục vụ cả khán giả theo dõi trực tiếp lẫn người xem trên toàn thế giới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lễ trao giải Oscar sẽ ngừng phát sóng trên truyền hình truyền thống tại Mỹ và chuyển sang phát trực tuyến trên nền tảng YouTube.

Nhà hát Dolby, nơi gắn bó với Oscar từ năm 2002, sẽ tiếp tục đăng cai sự kiện đến hết năm 2028, ghi dấu cột mốc 100 năm của sự kiện điện ảnh danh giá này.

Mặc dù Hollywood thường được xem là biểu tượng gắn liền với Oscar, nhưng trong lịch sử, sự kiện này từng được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở khu vực trung tâm Los Angeles, cũng như tại thành phố ven biển Santa Monica trong phần lớn thập niên 60 của thế kỷ trước./.

Giải Oscar 2026: “One Battle After Another” giành tượng vàng “Phim hay nhất” Bộ phim “One Battle After Another” do tài tử Leonardo DiCaprio đóng vai chính đã giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất - “Phim hay nhất,”của mùa giải Oscar 2026.