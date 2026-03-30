Đạo diễn Chung Chí Công: Cứ làm phim tốt nhất có thể, khán giả sẽ đến

Dàn diễn viên trong phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi.” (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Dù mới đi qua quý đầu tiên, nhưng “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” đã sớm để lại dấu ấn đáng chú ý cho điện ảnh Việt năm 2026. Là một phim âm nhạc hiếm hoi, có thời điểm được tăng gấp 3 lần suất chiếu, nhưng ít ai biết yếu tố âm nhạc từng khiến đạo diễn Chung Chí Công muốn giấu đi khi giới thiệu dự án ở những ngày đầu tiên.

Sau một tháng có mặt tại rạp, phim thu khoảng 44 tỷ đồng theo Box Office Vietnam. Dù số suất chiếu hiện chỉ còn khoảng trên dưới 20 suất, đội ngũ làm phim vẫn nỗ lực xin thêm các khung giờ đẹp để khán giả ba miền có cơ hội trải nghiệm “sing along” - vừa xem vừa hát. Hoạt động này được xem là lời tri ân của êkíp dành cho những người “đã thức cùng tôi” trong suốt hành trình đã qua.

Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn với đạo diễn để nhìn lại hành trình của bộ phim cũng như những định hướng sắp tới.

“Tôi chấp nhận đi chậm hơn đồng nghiệp”

- Chúc mừng anh và êkíp với doanh thu gần 44 tỷ đồng theo Box Office Vietnam. Nhìn lại 7 năm chờ đợi để làm “Cảm ơn người đã thức cùng tôi,” anh nhớ nhất điều gì về những thăng trầm ấy?

Đạo diễn Chung Chí Công: Từ thời điểm làm phim đầu tay “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” (2019), cuộc sống của vợ chồng tôi - nhà sản xuất Nguyễn Thu Thúy - có rất nhiều thay đổi lớn cùng lúc. Từ việc lo đám cưới đến ra mắt phim, sau đó cày cuốc làm quảng cáo để trả nợ các khoản đầu tư cho phim đầu tiên, rồi chúng tôi có con nên tiếp tục dành dụm để ổn định gia đình trước khi bắt tay vào “Cảm ơn người đã thức cùng tôi.”

Khoảng 3 năm trước (2023), khi chúng tôi nghiêm túc nghĩ về bộ phim này, vẫn chưa có đủ kinh phí. Lúc đó, vợ tôi hỏi một câu rất quan trọng: “Anh chọn bộ phim của anh hay chọn một tác phẩm có doanh thu cao?”

Đạo diễn Chung Chí Công và vợ - nhà sản xuất Nguyễn Thu Thúy. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nếu chọn doanh thu, tôi cần mời được các ngôi sao hạng A, kể một câu chuyện có tính đại chúng nhất có thể và chấp nhận sự can thiệp về bản phim ra rạp từ các nhà đầu tư. Cuối cùng, tôi chọn “bộ phim của tôi” – tự đầu tư và giữ toàn quyền quyết định.

Tôi chấp nhận làm phim chậm hơn những đồng nghiệp khác. Nhưng đó là 7 năm xứng đáng, không chỉ để có đủ tiền mà còn để trau dồi kỹ năng, xây dựng đội ngũ và nguồn lực con người.

- Bộ phim có phải được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm cá nhân của anh và vợ?

Đạo diễn Chung Chí Công: Bộ phim được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn: gia đình, bạn bè và chính chúng tôi. Vợ tôi là người rất quyết liệt. Cô ấy từng nói: “Nếu một ngày anh chấp nhận thỏa hiệp làm điều người ta muốn chỉ để xong việc, em sẽ rời bỏ anh.”

Sự tương đồng giữa cô ấy và nhân vật Hoài chính là mong muốn người đàn ông của mình trở nên tốt hơn và giữ được bản sắc cá nhân.

- Ý tưởng phim từng được đưa tới Vườn ươm dự án tại DANAFF ngay trước khi bấm máy. Trải nghiệm đó như thế nào?

Đạo diễn Chung Chí Công: Đó là một kỷ niệm khó quên. Ban đầu, vì lo ngại thị trường Việt Nam chưa sẵn sàng với phim âm nhạc, chúng tôi định giấu yếu tố này trong hồ sơ, chỉ ghi là phim tâm lý tình cảm gia đình.

Nhưng một người thầy trong chương trình đã hỏi: “Tại sao lại không nói tới yếu tố âm nhạc? Bạn phải dũng cảm đối mặt với thứ bạn làm tốt nhất, đừng trốn tránh.”

Ngay đêm đó, tôi sửa lại hồ sơ để kịp thuyết trình. Dù ban giám khảo vẫn cho rằng phim âm nhạc khó bán và không chọn dự án đi tiếp, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi. Khi phim ra rạp, chính phần âm nhạc lại là yếu tố được khán giả đánh giá cao nhất.

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” có 14 ca khúc nhạc phim, nổi bật là ca khúc cùng tên của Phùng Khánh Linh, “A Little Dream of Me” (Thảo Tâm, Công Dương), “Ở trong khu rừng” (Nguyễn Hùng), “Bông hoa duy nhất” (Võ Phan Kim Khánh), “Mộng mơ là chuyện trẻ con” (nhiều diễn viên)… Loạt ca khúc nhiều lần đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng của Apple Music, YouTube và Spotify.

“Cứ làm tốt hết sức, khán giả sẽ tới”

- Có ý kiến cho rằng phim “màu hồng” và mộng mơ so với thực tế. Anh nghĩ sao?

Đạo diễn Chung Chí Công: Đây là chủ ý của tôi. Tôi không tập trung vào bi kịch mà muốn kể về “ánh sáng từ những mất mát,” giống như tinh thần bài hát “A Little Dream of Me.”

Nhân vật Hoài trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ cách nhìn tích cực. Điều đó tôi học từ mẹ mình – người luôn đối diện khó khăn bằng nụ cười. Tôi muốn bộ phim là sự an ủi cho những người đang theo đuổi đam mê, hơn là một sự dằn vặt.

- Nếu bị hạn chế suất chiếu, phim độc lập dễ gặp khó khăn về doanh thu. Theo anh, có giải pháp nào không?

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đạo diễn Chung Chí Công: Doanh thu phụ thuộc vào mục tiêu của nhà làm phim. Có những người mang phim ra rạp chỉ để tìm khán giả đồng cảm, không hướng đến thị trường đại chúng.

Chúng tôi cũng xác định điều đó. Từ khi tham gia sản xuất “Nhắm mắt thấy mùa hè,” chúng tôi đã muốn đi tìm “đại dương” riêng. Những bộ phim không thành công về doanh thu nhưng giúp nuôi dưỡng một cộng đồng khán giả.

Tôi rất trân trọng những tác phẩm đi cùng con đường này như “Đêm tối rực rỡ,” “Mưa trên cánh bướm,” “Quán Kỳ Nam,” “Song lang,” “Con kể ba nghe”… Tôi chỉ mong phim hòa vốn để có thêm kinh phí tiếp tục làm các dự án khác trong tương lai.

- Những năm làm quảng cáo đã dạy anh điều gì cho điện ảnh?

Đạo diễn Chung Chí Công: Quảng cáo dạy tôi rất nhiều về thị trường và tâm lý khán giả. Những khách hàng đó chính là “khán giả đầu tiên,” giúp tôi hiểu cách tạo cảm xúc hiệu quả và tìm ra điểm “wow” trong từng khung hình.

Họ không trực tiếp đầu tư cho phim, nhưng đã đầu tư niềm tin và tạo điều kiện để tôi có nguồn lực theo đuổi điện ảnh.

- Nhìn rộng hơn về thị trường phim Việt hiện nay, anh đánh giá thế nào?

Đạo diễn Chung Chí Công: Năm nay có thể có tới 80-90 phim Việt ra mắt, đó là một sự bùng nổ. Người hưởng lợi nhiều nhất là khán giả.

Khán giả Việt rất yêu phim Việt. Họ sẵn sàng ra rạp nếu bộ phim chỉn chu và tôn trọng họ. Tôi nghĩ họ sẽ không quá đặt nặng đạo diễn học ở đâu hay là “tay ngang.” Điều quyết định là họ muốn xem một bộ phim Việt thật hay, được làm bằng tất cả sự chân thành./.

