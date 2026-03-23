"Thoát khỏi tận thế" - Hành trình cứu Trái Đất gây sốt Bắc Mỹ

Bộ phim khoa học viễn tưởng “Project Hail Mary” (tựa Việt: “Thoát khỏi tận thế”) của hãng Amazon MGM Studios đã đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần công chiếu đầu tiên, thu về 80,5 triệu USD, trở thành màn ra mắt ấn tượng nhất từ đầu năm 2026.

Tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Phil Lord và Christopher Miller thực hiện, với sự tham gia của nam tài tử Ryan Gosling.

“Project Hail Mary” đặt trong bối cảnh Trái Đất đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Mặt Trời suy yếu bất thường do sự xuất hiện của những sinh vật có khả năng hấp thụ năng lượng.

Trước tình thế khẩn cấp, một chương trình khoa học quốc tế được triển khai nhằm tìm ra giải pháp cứu lấy hệ Mặt Trời.

Nhân vật trung tâm Ryland Grace (Ryan Gosling thủ vai) là một giáo viên khoa học trung học bất ngờ được lựa chọn cho nhiệm vụ mang tính sống còn: thực hiện hành trình không gian đến một hệ sao xa xôi để tìm ra lời giải.

Từ một cá nhân bình thường, Grace bị đẩy vào hoàn cảnh phi thường, nơi mọi quyết định đều gắn liền với vận mệnh nhân loại.

Bộ phim nhận được phản hồi tích cực, đạt 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và điểm “A” từ khán giả theo khảo sát của CinemaScore. Trên thị trường quốc tế, phim thu về 60,4 triệu USD tại 82 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 140,9 triệu USD.

Đáng chú ý, đây là một trong số rất ít phim không thuộc diện thương hiệu nhưng đạt doanh thu mở màn trên 70 triệu USD trong thập kỷ qua, sánh ngang với các tác phẩm như “Oppenheimer.”

Phim cũng vượt doanh thu mở màn của nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi bật trước đó như “The Martian” (54,3 triệu USD, năm 2015), “Gravity” (55,6 triệu USD, năm 2013) và “Interstellar” (47,5 triệu USD, năm 2014).

Ở vị trí thứ hai, phim hoạt hình “Hoppers” của Disney và Pixar thu 18 triệu USD trong tuần thứ ba công chiếu, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 242 triệu USD.

Xếp thứ ba là phim hành động gián điệp Ấn Độ “Dhurandhar: The Revenge” với khoảng 9,6 triệu USD, ghi nhận màn ra mắt ấn tượng tại thị trường Mỹ đối với một phim Bollywood.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về “Ready or Not 2: Here I Come” (9,1 triệu USD) và “Reminders of Him” (8 triệu USD).

Giới phân tích nhận định thành công của “Project Hail Mary” là cú hích quan trọng cho thị trường điện ảnh, trong bối cảnh ngành này đang gặp nhiều thách thức trong việc thu hút khán giả trở lại rạp chiếu.

Các bộ phim còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua:

6. “Scream 7” - 4,3 triệu USD

7. “Goat” - 3,7 triệu USD

8. “Undertone” - 3 triệu USD

9. “The Pout-Pout Fish” - 1,5 triệu USD

10. “MET Opera: Tristan und Isolde” - 722.499 USD./.

