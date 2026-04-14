Loạt sao Hollywood phản đối thương vụ thâu tóm Warner Bros. của Paramount.

Theo truyền thông quốc tế, một thư ngỏ do hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng tại Hollywood ký tên đã được công bố ngày 13/4, nhằm phản đối kế hoạch để hãng phim lịch sử Warner Bros. Discovery bị đối thủ ParamountSkydance thâu tóm.

Hơn 1.000 người ký tên phản đối thương vụ sáp nhập quy mô lớn giữa hai hãng phim lâu đời của Hollywood, với một số nghệ sỹ tên tuổi như nữ minh tinh từng đoạt 2 giải Oscars Jane Fonda, nam diễn viên Joaquin Phoenix thủ vai chính trong phim “Joker” (2019), cùng các đạo diễn J. J. Abrams, người đứng sau các tác phẩm ăn khách “Mission: Impossible III” (2006), “Star Trek” (2009)..., và Denis Villeneuve - đạo diễn của loạt phim thành công vang dội “Dune” (Hành tinh cát), trong đó “Dune: Part One” (2021) từng “ẵm” 6 giải Oscars vào năm 2022.

Thư ngỏ nêu rõ thương vụ này sẽ tiếp tục làm gia tăng mức độ tập trung vốn đã cao của thị trường truyền thông, làm suy giảm cạnh tranh vào thời điểm ngành công nghiệp và khán giả “khó có thể chịu thêm áp lực.”

Việc sáp nhập có thể dẫn đến ít cơ hội hơn cho các nhà sáng tạo, giảm việc làm trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, chi phí tăng và lựa chọn của khán giả tại Mỹ cũng như trên toàn cầu bị thu hẹp.

Công ty Paramount Skydance do ông David Ellison điều hành hồi tháng 2 cho biết đang lên kế hoạch thương vụ trị giá 111 tỷ USD nhằm thâu tóm Warner Bros., đơn vị sở hữu nhiều thương hiệu phim ăn khách như “Harry Potter,” “The Lord of the Rings” và “Game of Thrones.” Đề nghị này đã vượt qua một đề xuất cạnh tranh từ Netflix, vốn được một số người trong ngành đánh giá là phương án “ít bất lợi hơn.”

Nhiều ý kiến trong ngành lo ngại việc hợp nhất 2 hãng phim sẽ kéo theo các biện pháp cắt giảm, đặc biệt khi thương vụ lớn này dự kiến được tài trợ bằng vốn vay, buộc chủ sở hữu mới phải tiết kiệm chi phí. Những cắt giảm này được cho là không chỉ ảnh hưởng đến đội ngũ sáng tạo mà còn tác động tới hàng chục nghìn lao động “hậu trường” như chuyên gia trang điểm, thiết kế bối cảnh, lái xe, dịch vụ ăn uống hay cung ứng hoa tại khu vực Los Angeles.

Thư ngỏ cảnh báo việc sáp nhập có thể làm giảm số lượng hãng phim lớn của Mỹ xuống chỉ còn 4, trong khi ngành công nghiệp này đã chịu sức ép đáng kể từ các làn sóng ảnh hưởng trước đó, với số lượng phim sản xuất và phát hành sụt giảm rõ rệt.

Các bên ký tên nhấn mạnh cạnh tranh là yếu tố thiết yếu đối với một nền kinh tế và thể chế lành mạnh, đồng thời cho rằng việc “tập trung hóa” truyền thông đã làm suy yếu một trong những ngành công nghiệp toàn cầu quan trọng nhất của Mỹ.

Về phía mình, Paramount Skydance - được cho là nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cam kết sẽ duy trì nhịp độ phát hành phim ổn định.

Trong thông báo ngày 13/4, Paramount nêu rõ: “Chúng tôi hiểu những lo ngại phát sinh từ các xáo trộn mà ngành công nghiệp phải đối mặt do đại dịch COVID-19, sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn và những thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết rằng Paramount luôn coi trọng đội ngũ sáng tạo và thương vụ sáp nhập này sẽ mở rộng cả lựa chọn của người tiêu dùng lẫn mức độ cạnh tranh, qua đó tạo thêm cơ hội cho các nhà sáng tạo, khán giả và cộng đồng nơi họ sinh sống, làm việc.”

Hãng cho biết sẽ bảo đảm sản xuất tối thiểu 30 phim truyện chất lượng cao mỗi năm với đầy đủ các suất chiếu rạp./.

