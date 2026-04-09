Disney dự định cắt giảm 1.000 nhân sự dưới thời tân CEO Josh D’Amaro

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ YouTube của Google, Disney kế hoạch loại bỏ tới 1.000 vị trí việc làm nhằm đối phó với sự sụt giảm lợi nhuận từ mảng truyền hình và tăng đầu tư vào kỹ thuật số.

Nguyễn Giang
Disney dự định cắt giảm 1.000 nhân sự dưới thời tân CEO Josh D’Amaro. (Nguồn: AFP/JapanToday)
Disney dự định cắt giảm 1.000 nhân sự dưới thời tân CEO Josh D’Amaro. (Nguồn: AFP/JapanToday)

Tập đoàn giải trí Disney đang lên kế hoạch loại bỏ tới 1.000 vị trí công việc trong những tuần tới nhằm thích nghi với sự sụt giảm lợi nhuận từ mảng truyền hình và tăng cường đầu tư vào kỹ thuật số.

Đây là một trong những bước đi lớn đầu tiên của tân Giám đốc điều hành (CEO) Josh D’Amaro kể từ khi ông tiếp quản vị trí này vào tháng 3/2026. Phần lớn các đợt cắt giảm sẽ tập trung vào bộ phận tiếp thị vừa được hợp nhất của công ty.

Theo các nguồn tin thân cận, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước khi CEO Josh D’Amaro nhậm chức và là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí mà công ty đang phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn đến từ Bain & Co. thực hiện.

Kể từ khi người tiền nhiệm là CEO Bob Iger quay trở lại vào năm 2022 để thực hiện tái cấu trúc, Disney đã sa thải hơn 8.000 người. Tính đến cuối năm tài chính 2025, tập đoàn này sử dụng 231.000 nhân viên, với khoảng 80% làm việc trong mảng trải nghiệm bao gồm công viên giải trí và tàu du lịch.

Hiện nay, Disney đang hợp nhất đội ngũ nhân viên của hai dịch vụ Disney+ và Hulu để gộp chung vào một ứng dụng, đồng thời triển khai chiến dịch "Project Imagine" do Giám đốc tiếp thị Asad Ayaz dẫn dắt nhằm thống nhất các hoạt động tiếp thị và giảm chi phí.

Thách thức đối với tân CEO Josh D’Amaro là phải thúc đẩy giá cổ phiếu đang trì trệ của tập đoàn, vốn đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh năm 2021 và hiện đang giao dịch ở mức tương đương một thập kỷ trước, dưới ngưỡng 190 USD.

Disney không phải là cái tên duy nhất trong ngành giải trí thực hiện tinh giản biên chế, khi các đối thủ như Sony Pictures và Warner Bros. Discovery cũng đã có những động thái tương tự trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Amazon và YouTube của Google./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

The Washington Post - thương hiệu báo chí huyền thoại gần 150 năm tuổi của Mỹ đã tiến hành đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. (Nguồn: AP)

The Washington Post cắt giảm nhân sự quy mô lớn

Tổng biên tập Matt Murray thừa nhận việc cắt giảm nhân sự là quyết định "buồn nhưng cần thiết" để giúp tòa soạn thích nghi với những thay đổi về công nghệ và thói quen người dùng.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Tin cùng chuyên mục

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bắc Ninh "bắt tay" VNPT bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Việc ký kết hợp tác giữa Bắc Ninh và VNPT đánh dấu bước chuyển quan trọng từ xây dựng hạ tầng sang khai thác hiệu quả dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng điều hành.