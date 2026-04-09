Disney dự định cắt giảm 1.000 nhân sự dưới thời tân CEO Josh D’Amaro

Tập đoàn giải trí Disney đang lên kế hoạch loại bỏ tới 1.000 vị trí công việc trong những tuần tới nhằm thích nghi với sự sụt giảm lợi nhuận từ mảng truyền hình và tăng cường đầu tư vào kỹ thuật số.

Đây là một trong những bước đi lớn đầu tiên của tân Giám đốc điều hành (CEO) Josh D’Amaro kể từ khi ông tiếp quản vị trí này vào tháng 3/2026. Phần lớn các đợt cắt giảm sẽ tập trung vào bộ phận tiếp thị vừa được hợp nhất của công ty.

Theo các nguồn tin thân cận, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước khi CEO Josh D’Amaro nhậm chức và là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí mà công ty đang phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn đến từ Bain & Co. thực hiện.

Kể từ khi người tiền nhiệm là CEO Bob Iger quay trở lại vào năm 2022 để thực hiện tái cấu trúc, Disney đã sa thải hơn 8.000 người. Tính đến cuối năm tài chính 2025, tập đoàn này sử dụng 231.000 nhân viên, với khoảng 80% làm việc trong mảng trải nghiệm bao gồm công viên giải trí và tàu du lịch.

Hiện nay, Disney đang hợp nhất đội ngũ nhân viên của hai dịch vụ Disney+ và Hulu để gộp chung vào một ứng dụng, đồng thời triển khai chiến dịch "Project Imagine" do Giám đốc tiếp thị Asad Ayaz dẫn dắt nhằm thống nhất các hoạt động tiếp thị và giảm chi phí.

Thách thức đối với tân CEO Josh D’Amaro là phải thúc đẩy giá cổ phiếu đang trì trệ của tập đoàn, vốn đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh năm 2021 và hiện đang giao dịch ở mức tương đương một thập kỷ trước, dưới ngưỡng 190 USD.

Disney không phải là cái tên duy nhất trong ngành giải trí thực hiện tinh giản biên chế, khi các đối thủ như Sony Pictures và Warner Bros. Discovery cũng đã có những động thái tương tự trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Amazon và YouTube của Google./.

