Dòng vốn ngân hàng: Đòn bẩy cho tập đoàn kinh tế dẫn dắt tăng trưởng

Chiều 13/4/2026, Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo “40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế” nhằm nhìn lại hành trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị chính sách thúc đẩy khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định trong suốt 40 năm Đổi mới, các tập đoàn kinh tế luôn giữ vai trò “đầu tàu,” tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng. Đáng chú ý, nhiều ý kiến cho rằng dòng vốn ngân hàng chính là “bệ đỡ” quan trọng, giúp các tập đoàn tăng tốc đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng mới

Một điểm nhấn quan trọng được nhấn mạnh tại hội thảo là sự thay đổi mạnh mẽ của hệ thống cơ chế, chính sách trong thời gian qua.

Hàng loạt nghị quyết trụ cột của Đảng như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79, 80 đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và nguồn lực. Các chính sách này hướng tới thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường hội nhập quốc tế.

Những cải cách này không chỉ tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các tập đoàn kinh tế, giúp doanh nghiệp có điều kiện bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký VCCI, Nghị quyết 68 (2025) đã đánh dấu bước tiến quan trọng khi xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” và là “lực lượng tiên phong” trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực tế cho thấy khu vực tư nhân đã phát triển mạnh mẽ, với số lượng doanh nghiệp lớn ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp đã hình thành hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Dù đạt nhiều thành tựu, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo các chuyên gia, khu vực này vẫn còn phân mảnh, với khoảng 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năng suất lao động còn thấp, khả năng tích lũy hạn chế và sự phát triển chưa cân đối giữa các ngành.

Đáng chú ý, doanh thu của khu vực tư nhân hiện vẫn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tài chính và bất động sản, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo - nền tảng của tăng trưởng bền vững – lại chiếm tỷ trọng thấp.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký VCCI phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Tiến sỹ Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) - cho rằng điểm nghẽn lớn không chỉ nằm ở việc thiếu doanh nghiệp quy mô lớn, mà còn ở việc thiếu một hệ sinh thái doanh nghiệp đủ mạnh, có khả năng liên kết và nâng cấp từ nhỏ lên lớn.

Bên cạnh đó, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng, thiếu nguồn vốn dài hạn. Thị trường vốn còn hạn chế, chi phí vốn cao, trong khi năng lực quản trị doanh nghiệp và khung khổ thể chế vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Để phát huy vai trò dẫn dắt, khu vực tư nhân cần chuyển dịch mạnh sang sản xuất và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái liên kết và nâng cao năng lực quản trị, từ đó mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ngành ngân hàng - Bệ đỡ và đối tác đồng hành của doanh nghiệp

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết hệ thống các tổ chức tín dụng đã luôn đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế trong suốt quá trình phát triển.

Sau 40 năm Đổi mới, ngành ngân hàng đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Đến cuối năm 2025, cả nước có 127 tổ chức tín dụng với tổng tài sản gần 28,9 triệu tỷ đồng; tín dụng và huy động vốn đều tăng trưởng tích cực, một số ngân hàng đã nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Hệ thống pháp luật về tiền tệ, tín dụng không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn lớn cho nền kinh tế. Trong đó, các tập đoàn kinh tế được xác định là nhóm khách hàng trọng tâm, đặc biệt trong việc triển khai các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế – xã hội.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 18,6 triệu tỷ đồng, tương đương 144% GDP, trong đó tín dụng cho doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 48%, còn các tập đoàn và tổng công ty chiếm khoảng 7%.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB cho biết ngân hàng theo đuổi chiến lược phát triển gắn với nhu cầu của nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp và xuất khẩu.

Trong giai đoạn nền kinh tế tăng tốc với sự dẫn dắt của các tập đoàn lớn, SHB tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp đầu ngành như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Công ty Cổ phần Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Thép Việt Nam…

Thông qua đó, ngân hàng không chỉ hỗ trợ từng doanh nghiệp mà còn tham gia vào các chuỗi giá trị lớn của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Đáng chú ý, SHB đang chuyển dịch từ cung ứng tín dụng truyền thống sang cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng và các giải pháp số hiện đại. Đồng thời, ngân hàng mở rộng hỗ trợ tới toàn bộ hệ sinh thái khách hàng.

Theo ông Vinh, cách tiếp cận này giúp dòng vốn được phân bổ hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra giá trị lan tỏa cho toàn nền kinh tế.

Trong giai đoạn tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết Kết luận số 18-KL/TW đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống người dân.

“Để đạt được mục tiêu này, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển mạnh các khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Những định hướng này tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của các tập đoàn kinh tế trong việc dẫn dắt, tạo động lực và thúc đẩy phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới,” Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng./.

Nghị quyết số 68-NQ/TW, được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, là văn bản chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết nhấn mạnh cải cách thể chế, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh "5 thông" và đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Quan điểm cốt lõi: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển nhanh, bền vững, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực.

Mô hình "5 thông" cho Nhà nước: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, nguồn lực khơi thông, khó khăn được chia sẻ.

Mô hình "5 tiên phong" cho doanh nghiệp: Tiên phong đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, văn hóa kinh doanh, và huy động nguồn lực phát triển đất nước.

Cải cách và hỗ trợ: Cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, chấm dứt thanh tra chồng chéo, ưu tiên các biện pháp dân sự, hành chính trước khi xử lý hình sự đối với sai phạm kinh tế.

Lãi suất cho vay tăng, doanh nghiệp đối mặt với áp lực về chi phí vốn Trước đây, doanh nghiệp chỉ vay ở mức 6-7% thì hiện lãi suất đã tăng lên 11-13%, thậm chí lĩnh vực bất động sản có thể lên tới 15% và đây là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp.