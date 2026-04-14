Gần 50% doanh nghiệp Cần Thơ chưa kê khai số liệu Tổng điều tra kinh tế 2026

Chiều 14/4, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương, tập trung đánh giá tiến độ, chất lượng và những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai cuộc điều tra trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Tổ trưởng Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương, Phó trưởng đoàn nhấn mạnh Cần Thơ hiện có 25.780 doanh nghiệp; trong đó, gần 50% chưa kê khai số liệu, tương đương 12.730 doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được điều chỉnh rút ngắn, yêu cầu công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026 - sớm hơn 7 tháng so với dự kiến - áp lực đặt lên hệ thống thống kê địa phương, đặc biệt là cơ quan Thống kê thành phố, là rất lớn. Điều này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo độ chính xác, đầy đủ của dữ liệu - yếu tố then chốt phục vụ công tác điều hành kinh tế-xã hội.

Ông Tiến đề nghị thành phố tập trung điều tra viên vào các xã, phường có đông doanh nghiệp như: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp một cách kịp thời. Đồng thời, lãnh đạo Thống kê thành phố tăng cường giám sát, đốc thúc để điều tra viên làm việc hiệu quả.

Ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê thành phố, cho biết cuộc điều tra đã hoàn thành giai đoạn I đúng hạn vào ngày 10/3/2026 và đang khẩn trương triển khai giai đoạn II. Tiến độ điều tra doanh nghiệp bị ảnh hưởng do trùng thời điểm quyết toán thuế và dịp lễ lớn, nhiều doanh nghiệp chậm kê khai; một số đơn vị có địa chỉ đăng ký nhưng hoạt động thực tế ở địa phương khác gây khó khăn cho việc xác minh. Bên cạnh đó, lực lượng điều tra viên phần lớn còn mới, thời gian điều tra rút ngắn, trong khi yêu cầu về chất lượng dữ liệu ngày càng cao.

Trước thực tế này, vai trò của Thống kê thành phố được thể hiện rõ ở ba nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức điều hành linh hoạt; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dữ liệu; và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, Thống kê thành phố kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về ý nghĩa của cuộc điều tra; đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm việc kê khai trực tuyến thông suốt.

Ở cấp địa phương, yêu cầu đặt ra là tăng cường kiểm tra cả thực địa và trên hệ thống, kiểm soát tiến độ và chất lượng số liệu đầu vào. Ngành Thuế cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo tài chính, cung cấp và chia sẻ dữ liệu hành chính phục vụ điều tra. Ban Chỉ đạo cấp xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, coi đây là khâu then chốt bảo đảm độ tin cậy của số liệu.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Thống kê thành phố Cần Thơ không chỉ là đơn vị triển khai kỹ thuật, mà còn là trung tâm điều phối, kiểm soát chất lượng và tham mưu chính sách, góp phần bảo đảm cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả công tác điều hành phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới./.

