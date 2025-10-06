Cần Thơ quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho 4 dự án trọng điểm

Ngày 6/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh có buổi làm việc với thành viên Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ công tác số 1) để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ảnh hưởng tiến độ 4 dự án trọng điểm.

Theo ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, Tổ công tác số 1 thuộc Ban chỉ đạo 66 theo dõi và tháo gỡ khó khăn cho các dự án gồm: Dự án đầu tư bến cảng Trần Đề, Dự án xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thanh.

Ông Vương Thành Nam cho biết 3 trong 4 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý như, lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, mời gọi đầu tư; đồng thời, được các sở, ngành chức năng tiếp tục triển khai hoàn tất các thủ tục.

Đối với những vướng mắc liên quan đến hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, ông Vương Thành Nam cho biết hiện đề nghị giao chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, phường liên quan tiến hành khảo sát, thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng, xây dựng phương án bố trí tái định cư hoặc đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Hoàng cho biết thêm, đối với Dự án xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, hiện cầu Đại Ngãi 2 cơ bản hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 đang được chủ đầu tư triển khai các mũi thi công quyết liệt đảm bảo hoàn thành theo tiến độ.

Hiện đoạn nối từ chân cầu Đại Ngãi 2 (thuộc địa phận xã Đại Ngãi) nối với Quốc lộ 60 đang triển khai xây dựng hướng tuyến, đồng thời giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân các xã Đại Ngãi, xã Tân Thạnh có dự án đi qua khẩn trương đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn tuyến Quốc lộ 60 kết nối từ cầu Đại Ngãi 2 đến phường Sóc Trăng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60.

Bản đồ quy hoạch các dự án trọng điểm. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh đã cùng với các sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn của từng dự án.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ khẳng định các dự án này triển khai trong thời gian tới đóng góp rất lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng đề nghị các sở, ngành là thành viên tổ công tác căn cứ từng chức năng nhiệm vụ kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đẩy nhanh các thủ tục pháp lý.

Đặc biệt, đối với vấn đề giải phóng mặt bằng, ngành chức năng cần khẩn trương thực hiện đảm bảo các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện hỗ trợ tái định cư đúng theo quy định pháp luật.

Thành viên tổ công tác tăng cường đi thực tế tại hiện trường nhằm có đánh giá sát với tiến độ các dự án, phát hiện những khó khăn kịp thời tháo gỡ./.

Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố trở thành một cực tăng trưởng, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.