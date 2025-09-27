Cần Thơ: Vị thế trung tâm và động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 484 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 143.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang qua các nhiệm kỳ.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển thành phố Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025- 2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và văn kiện của Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 -2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ gồm 77 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 18 đồng chí.

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Đồng chí Đỗ Thanh Bình tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, Đảng bộ thành phố phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra, xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, sự kỳ vọng của Trung ương.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ mục tiêu chung: Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Báo cáo chính trị đề ra 28 chỉ tiêu gồm: Chỉ tiêu về kinh tế (8 chỉ tiêu); chỉ tiêu về xã hội (7 chỉ tiêu); chỉ tiêu về môi trường (4 chỉ tiêu); chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng (3 chỉ tiêu); chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (3 chỉ tiêu); chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại (3 chỉ tiêu) đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, 3 khâu đột phá được xác định là: Đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của thành phố Cần Thơ trong khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và công nghệ thông tin tập trung; thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế.

Đồng thời, đổi mới tư duy, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân; tập trung củng cố, phát triển mới doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần này là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế trung tâm và động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (trước đây) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng đạt 312.621 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41% năm; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 105 ngàn tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,74%.

Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp từng bước được nâng cao...

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích của thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (trước đây), nay là thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cho rằng Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, cảng biển, văn hóa sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với thành phố phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng bộ thành phố phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Theo Chủ tịch Quốc hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của thành phố. Đảm bảo sự đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt.”

Lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tạo nguồn cán bộ trẻ. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới; tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương.

Thành phố cần tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ ở những vị trí còn thiếu để giải quyết công việc, nhất là các thủ tục đất đai, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, dịch vụ công; thu hút người tài; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp nhân sự “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ,” nhất định không để thiếu cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị có giải pháp mạnh mẽ, có chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 Nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng qua. Thành phố nghiên cứu kiến nghị Trung ương tổng kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội; chủ động nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; nhất là, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế. Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng, phải chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đồng bộ trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Thành phố tập trung cao độ để phát triển kinh tế, chú trọng liên kết vùng; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy mạnh mẽ lợi thế về sân bay quốc tế, cảng biển, đường thủy, đường cao tốc, khai thác không gian phát triển mới, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến nông-thủy sản công nghệ cao, dịch vụ thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ của vùng và cả nước.

Phát triển mạnh du lịch đặc thù, quảng bá thương hiệu “Cần Thơ - đô thị sông nước”; khai thác bản sắc văn hóa sông nước, trở thành điểm đến quốc tế. Thành phố thực hiện đồng thời phát triển đô thị và phát triển nông thôn, phải được quy hoạch, bài bản, tạo chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ nhau.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của thành phố cần nghiên cứu, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới - Kết hợp dân chủ, kỷ cương, pháp quyền - Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất.

Chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình và đồng chí Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị giao trọng trách mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Lê Quang Tùng tập trung nỗ lực, quyết tâm cao nhất, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nội dung văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV tới đây cùng các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để Cần Thơ có bước phát triển mới mạnh mẽ, vì cả nước, cùng cả nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 Lê Quang Tùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, luân chuyển, điều động và giao trọng trách mới; khẳng định đây là niềm tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. Trên cương vị mới, đồng chí Lê Quang Tùng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Lê Quang Tùng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng, trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, quyết tâm xây dựng Cần Thơ vừa hiện đại, văn minh, vừa giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình - thực sự trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

