Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự AIPA-46

Trưa 20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh AIPA cùng các Quốc hội/Nghị viện thành viên đang phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng tương lai cho những cơ hội phát triển đồng đều và đem lại thịnh vượng chung cho mọi người dân trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề xuất 3 lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung trong thời gian tới. Đó là, AIPA cần phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác khu vực hiệu quả hơn nữa, trong đó tăng cường vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội và các chủ thể cùng tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; AIPA cần đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để đưa các cam kết, thỏa thuận khu vực đi vào triển khai thực tế, nhất là trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Cùng với đó, AIPA cần tích cực tham gia củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực, thông qua khuyến khích, xây dựng, triển khai các hoạt động nuôi dưỡng và lan tỏa ý thức, bản sắc cộng đồng, tăng cường truyền thông, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi… Đồng thời, AIPA cần tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại, qua đó giúp củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết, hợp tác ở khu vực cũng như toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Tại Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Anwar Ibrahim, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Malaysia đã có nhiều bước phát triển tích cực và thực chất, với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai bên cho rằng cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, trong đó chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như lĩnh vực Halal, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch và giáo dục đào tạo.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên kênh nghị viện thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban, giao lưu nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nội hàm/lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế và các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước.

Tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas); gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Với các hoạt động phong phú và thực chất, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Malaysia đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam-Malaysia trên tất cả các lĩnh vực đi vào thực chất và hiệu quả hơn; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp với Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững và bao trùm, đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực./.

