Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng AIPA-46

Sáng 18/9, Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng AIPA-46; thể hiện Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực./.

Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-46 Phát biểu tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất 3 lĩnh vực ưu tiên quan trọng mà AIPA cần tập trung trong thời gian tới.