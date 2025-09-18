Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Toàn cảnh Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Đại hội đồng AIPA-46

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng AIPA-46.

Theo dõi VietnamPlus

Sáng 18/9, Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-46 góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Đại hội đồng AIPA-46; thể hiện Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #AIPA-46 #Đóng góp của Việt Nam #Định hướng chủ đạo #Thành quả ấn tượng Malaysia