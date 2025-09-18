Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam-Malaysia trong khuôn khổ AIPA-46

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều 18/9, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là giữa các cơ quan lập pháp.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm quý mến và ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đặc biệt khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thăm chính thức Malaysia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Malaysia dành cho đoàn Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Malaysia và các lãnh đạo Malaysia, đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ sâu sắc với người dân Malaysia đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở đất ở bang Sabah, mong người dân sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Malaysia có nhiều bước phát triển tích cực, thực chất với dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ 2024; giao lưu nhân dân ngày càng chặt chẽ; hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia đã trở thành biểu tượng cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỷ USD theo hướng cân bằng.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đánh bắt cá, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2025-2030, tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Việt Nam dành cho Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 và Chủ tịch AIPA-46; đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua và tin tưởng hợp tác kênh nghị viện sẽ không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim nói riêng và Malaysia nói chung trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đại hội đồng AIPA-46 cũng đang được tổ chức rất thành công với thông điệp xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tăng trưởng kinh tế cao và nhiều văn kiện quan trọng sẽ được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Nghị viện Malaysia, nghị viện các nước tiếp tục phát huy vai trò của AIPA trong việc thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao tiếng nói của người dân, tăng cường giao lưu giữa nhân dân các nước cũng như thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững./.

