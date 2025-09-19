Chủ tịch AIPA-46: Nghị viện là chìa khóa cho hội nhập ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), ông Tan Sri Johari Abdul khẳng định các Quốc hội cần đi đầu trong nỗ lực hội nhập khu vực nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và tăng trưởng toàn diện ở Đông Nam Á.

Ông Johari cho biết những thành tựu đa dạng của Hội nghị Cấp cao ASEAN mới đây tại Kuala Lumpur đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động giám sát của quốc hội, các quy trình phê chuẩn trong nước và việc thực thi pháp luật trong việc thúc đẩy các sáng kiến khu vực.

Phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 46, tại Kuala Lumpur, ông Johari đề cao tầm quan trọng của hội nhập khu vực trong bối cảnh những áp lực ngày càng gia tăng.

Theo ông, trong kỷ nguyên Internet vạn vật, các quốc hội phải duy trì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo thời gian thực để thực hiện được những cam kết của mình, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi ý nghĩa.

Ông khẳng định vai trò của AIPA rất quan trọng trong việc điều chỉnh luật pháp quốc gia cho phù hợp với khuôn khổ khu vực của ASEAN, biến khát vọng khu vực thành hiện thực pháp lý trong nước.

Ông cho biết dù là trong thương mại số, tài chính bền vững, công nghệ xanh, an ninh lương thực, hành động vì khí hậu hay bảo trợ xã hội, tất cả đều cần có khuôn khổ pháp lý thúc đẩy đổi mới sáng tạo đồng thời bảo vệ người dân.

Các nghị sỹ không chỉ là những nhà lập pháp mà còn là “những người xây dựng cầu nối” được giao nhiệm vụ định hình hòa bình, ổn định và tiến bộ toàn diện trên toàn khu vực.

Ông Johari lưu ý rằng chủ đề của AIPA 2025 là “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững,” phù hợp với chủ đề “Bao trùm và bền vững” của Malaysia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, cho thấy ngoại giao nghị viện là một nhân tố quan trọng trong chương trình nghị sự điều hành của ASEAN./.

