Mỹ bàn giao 17 xe bọc thép Stryker có vũ trang cho quân đội Thái Lan

Việc bàn giao 17 xe bọc thép Stryker có vũ trang cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Thái Lan.

Phạm Hải
Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tiếp nhận 17 xe bọc thép Stryker có vũ trang do Lục quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương (USARPAC) bàn giao. (Nguồn: Nation Thailand)
Ngày 20/3, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã tiếp nhận 17 xe bọc thép Stryker có vũ trang do Lục quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương (USARPAC) bàn giao theo chương trình Cung cấp Trang thiết bị Quốc phòng Dư thừa (EDA) của Mỹ, nhân dịp bế mạc cuộc tập trận Hanuman Guardian 2026 tại Trung tâm Hàng không Lục quân tỉnh Lopburi.

Sự kiện này được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Thái Lan, góp phần tăng cường năng lực tác chiến của Trung đoàn Thiết giáp Stryker (Trung đoàn Bộ binh 111), hiện đại hóa công tác huấn luyện và nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Sean K. O'Neill cho biết việc bàn giao các xe bọc thép Stryker sẽ giúp quốc gia Đông Nam Á bảo đảm khả năng vận hành lâu dài của dòng xe này, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo ông, hoạt động này có thể tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển năng lực trong lĩnh vực quốc phòng và thương mại, qua đó tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Ông cũng kỳ vọng Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trung tâm trong khu vực về bảo trì và đổi mới quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ.

Cuộc tập trận huấn luyện chung Hanuman Guardian giữa Mỹ và Thái Lan là một phần quan trọng trong hợp tác quân sự song phương.

Cuộc tập trận năm nay bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, từ huấn luyện bắn đạn thật đến giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường mối quan hệ giữa các quân nhân Mỹ và Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quân đội Hoàng gia Thái Lan #xe bọc thép Stryker #Thái Lan-Mỹ #Hanuman Guardian Mỹ Thái Lan
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đồng chí Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trận đấu bóng đá khai mạc giải Đấu trường thể thao VNYA 2026. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Lan tỏa tinh thần thanh niên Việt Nam tại Singapore

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore mong muốn tạo sân chơi cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế tại Singapore để giao lưu, tăng cường sự đoàn kết thông qua thể thao.