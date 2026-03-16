Hạ viện Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng khóa mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 16/3, ông Sophon Saram, tân Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho biết đã lên lịch triệu tập phiên họp Hạ viện để bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào ngày 19/3 nhằm tiến tới thành lập một chính phủ đầy đủ quyền lực trước lễ hội Tết cổ truyền Songkran.

Tuyên bố của ông Sophon được đưa ra ngay sau buổi lễ nhận sắc lệnh bổ nhiệm của Hoàng gia.

Trong một phát biểu, Tân Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, cho rằng Thái Lan đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, và một chính phủ đầy đủ quyền lực cần phải sớm được thành lập để có thể ứng phó hiệu quả hơn.

Trước đó, tại buổi lễ nhận Sắc lệnh bổ nhiệm của Hoàng gia, ông Sophon đã cam kết sẽ tập trung vào việc xây dựng lòng tin trong Hạ viện, biến cơ quan này thành một thể chế đáng tin cậy và mang lại hy vọng cho người dân.

Ông Sophon đặt mục tiêu thay đổi trong tư duy và phương pháp làm việc của Hạ viện, ưu tiên hành động. Ông cũng khẳng định cam kết về việc hợp tác với hai Phó Chủ tịch Hạ viện, bất kể đảng phái, để làm gương về khả năng lãnh đạo.

Trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 8/2 vừa qua, đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul đã đứng đầu khi giành tới 192 ghế, bỏ xa các đảng xếp sau như đảng Nhân dân (120 ghế) và đảng Vì nước Thái (74 ghế).

Đảng Tự hào Thái Lan đã thuận lợi tập hợp được liên minh khoảng 292 ghế trên tổng số 500 ghế tại Hạ viện và gần như chắc chắn ứng cử viên Anutin Charnvirakul của đảng này sẽ giành được vị trí Thủ tướng Thái Lan trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện sắp tới./.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố danh sách nghị sỹ trúng cử Sau khi xem xét Điều 127 của Luật Bầu cử năm 2018, Ủy ban Bầu cử Thái Lan quyết định công bố tên của 396 đại biểu trúng cử Hạ nghị sỹ theo khu vực bầu cử.