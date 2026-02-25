Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố danh sách nghị sỹ trúng cử

Ngày 25/2, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố danh sách 396/400 đại biểu trúng cử Hạ nghị sỹ theo khu vực bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Sau khi xem xét Điều 127 của Luật Bầu cử năm 2018, Ủy ban Bầu cử Thái Lan quyết định công bố tên của 396 đại biểu trúng cử Hạ nghị sỹ theo khu vực bầu cử.

Hiện còn 4 khu vực vẫn chưa có kết quả bầu cử, gồm 1 khu vực bỏ phiếu lại tại tỉnh Phayao và 3 khu vực kiểm phiếu lại tại các tỉnh Suphan Buri và Chanthaburi.

Theo cơ quan này, giấy chứng nhận trúng cử sẽ được gửi tới các đại biểu trúng cử trong các ngày 26-27/2 và 2-6/3.

Thông báo của Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết, sau khi kết quả bầu cử được công bố, nếu có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy có gian lận bầu cử, cơ quan này sẽ đệ đơn lên Tòa án Tối cao để xúc tiến các thủ tục liên quan.

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/2 vừa qua, các cử tri Thái Lan đã bỏ phiếu để bầu ra 500 Hạ nghị sỹ, gồm 400 ghế được bầu theo khu vực bầu cử và 100 ghế được bầu theo danh sách đảng.

Theo kết quả sơ bộ, đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul giành được nhiều ghế nhất, khoảng 193 ghế và đang tích cực thúc đẩy việc tập hợp liên minh để thành lập chính phủ mới.

Mặc dù hiện chưa có kết quả bầu cử cuối cùng nhưng đa số truyền thông địa bàn đều đưa tin đảng Tự hào Thái Lan đã tập hợp đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ liên minh và ông Anutin gần như chắc chắn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Thái Lan.

Tuy nhiên, tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi các tranh cãi liên quan đến công tác kiểm phiếu và tính hợp hiến của phiếu bầu có in mã vạch cho phép tra cứu kết quả bỏ phiếu của cử tri./.

Tổng tuyển cử ở Thái Lan: Đảng Tự hào Thái Lan giành chiến thắng cách biệt Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế.