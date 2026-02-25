Thái Lan tăng cường an ninh biên giới chống hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã ra lệnh tăng cường an ninh biên giới sau khi phát hiện âm mưu của các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nhằm xâm nhập Thái Lan để trốn tránh các chiến dịch trấn áp mạnh mẽ ở các nước láng giềng.

Phát biểu ngày 25/2, Thiếu tướng Jaturapat Piromkaew - Chỉ huy Cục Đối ngoại và là phó phát ngôn viên của RTP, cho biết các công dân nước ngoài có liên hệ với các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang ráo riết tìm cách nhập cảnh trái phép vào Thái Lan trong bối cảnh nhiều nước đang tăng cường các cuộc truy quét và truy tố.

Trong những tuần gần đây, cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với giới chức nhập cư, quân đội và các cơ quan hành chính địa phương thắt chặt biên giới và chặn bắt các vụ nhập cảnh trái phép.

Cũng theo Thiếu tướng cảnh sát Jaturapat, tất cả những tội phạm xuyên quốc gia tìm cách thiết lập hoạt động lừa đảo tại Thái Lan hoặc sử dụng quốc gia này làm điểm trung chuyển cho các hoạt động trái phép sẽ bị lực lượng thực thi pháp luật truy bắt nhanh chóng, không khoan nhượng và không có ngoại lệ.

Người đứng đầu RTP, Đại tướng Kittharath Punpetch, đã ra lệnh áp dụng các biện pháp an ninh biên giới cao nhất và thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để phong tỏa các cửa khẩu cũng như thiết lập các trạm kiểm soát nghiêm ngặt trên các tuyến đường. Mục đích nhằm đảm bảo phát hiện và bắt giữ kịp thời bất kỳ thành phần nào tìm cách xâm nhập trái phép và đưa ra truy tố theo luật pháp Thái Lan.

Bên cạnh đó, RTP cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để trao đổi thông tin tình báo về hoạt động của các mạng lưới lừa đảo.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đã gây thiệt hại hàng tỷ USD, một phần do nạn buôn người với hàng nghìn người lao động bị ép buộc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.

Một báo cáo khác của Viện Hòa bình Mỹ ước tính các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và lừa đảo trên toàn thế giới đã gây thiệt hại ít nhất 64 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023./.

Thái Lan bắt 3 nghi phạm người nước ngoài lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia Ba nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ tại Bangkok và Chiang Mai với cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia, gây thiệt hại hơn 7 tỷ baht cho khoảng 10.000 nhà đầu tư.