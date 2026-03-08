Chìm tàu tại eo biển Hormuz, 3 thủy thủ Indonesia mất tích

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này ngày 8/3 cho biết 3 thủy thủ nước này đã mất tích sau khi tàu kéo Musaffah 2 treo cờ Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) bị chìm tại eo biển Hormuz ngày 6/3.

Thông báo nêu rõ tàu Musaffah 2 có thủy thủ đoàn gồm 7 thành viên đến từ Indonesia, Ấn Độ và Philippines. Trong số này có 4 người sống sót và 3 người mất tích.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Indonesia, một trong những thuyền viên Indonesia sống sót đang được điều trị bỏng tại bệnh viện ở thành phố Khasab thuộc Oman.

Con tàu dường như đã chịu tác động của một vụ nổ và bốc cháy trước khi bị chìm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên hợp quốc xác nhận vụ việc, nhưng lại cho biết có 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Hiện các thông tin trái chiều chưa được kiểm chứng.

Công ty an ninh Vanguard ra thông báo cho biết tàu kéo Musaffah 2 bị trúng hai tên lửa khi đang hỗ trợ tàu container Safeen Prestige treo cờ Malta. Bản thân tàu Safeen Prestige cũng bị trúng tên lửa hôm 4/3.

Kể từ khi Mỹ và Israel phối hợp không kích Iran hôm 28/2 dẫn đến các đòn đáp trả của Iran, đã có nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực cũng như những tác động đối với giá dầu và khủng hoảng năng lượng.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển 1/5 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Vì thế, mọi sự cố an ninh tại đây đều khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại./.

