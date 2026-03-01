Tưng bừng lễ hội đường phố mừng Tết Nguyên đán và Ramadan ở Jakarta

Ngày 28/2, trong khuôn khổ Tuần lễ hội quốc gia Tết Nguyên đán Nusantara lần thứ 2577 ở Jakarta (Indonesia) đã diễn ra Lễ hội đường phố thu hút hàng nghìn người tham dự.

Sự kiện trở thành không gian giao thoa văn hóa đặc sắc, kết hợp truyền thống đón năm mới theo lịch Mặt Trăng (Âm lịch) với sự phong phú của văn hóa Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc lễ hội, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở tầm quốc gia, thể hiện vai trò của nhà nước trong việc duy trì hòa hợp xã hội và tăng cường đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên khắp Indonesia.

Trong thông điệp trực tuyến, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho rằng việc Tết Nguyên đán năm nay trùng với tháng Ramadan của người Hồi giáo không chỉ mang ý nghĩa lễ hội truyền thống, mà còn là cơ hội để thúc đẩy sự hòa hợp giữa các cộng đồng.

Theo ông, hai dịp lễ có thể bổ trợ cho nhau trong tinh thần đoàn kết, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Indonesia.

Trong không gian ngoài trời, các tiết mục múa lân, múa rồng rực rỡ cùng nhiều màn diễu hành và trình diễn điệu múa truyền thống Indonesia đã khuấy động các tuyến phố.

Các vũ công đến từ nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau đã lần lượt biểu diễn trong tiết mục nổi bật của lễ hội, mang tên "Harmoni Imlek Nusantara," tạo nên bầu không khí rộn ràng và gắn kết.

Một điểm nhấn của lễ hội là khu ẩm thực với món Ketupat Cap Go Meh (bánh gạo nấu trong lá dừa đan lại, ăn kèm thịt gà, rau và nước sốt có cốt dừa) được nấu trong chiếc chảo khổng lồ. Nhiều người đã xếp hàng để được thưởng thức món ăn vào thời điểm xả chay của tháng Ramadan.

Buổi tối, không gian lễ hội trở nên lung linh với nghi thức thả hoa sen xuống hồ do Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka chủ trì. Sau đó, bầu trời Jakarta bừng sáng với màn trình diễn ánh sáng bằng hàng trăm thiết bị bay không người lái, tạo thành nhiều hình tượng ý nghĩa như đèn lồng, biểu tượng Tết Nguyên đán và các hình ảnh thể hiện tinh thần thống nhất của Indonesia.

Lễ hội Tết Nguyên đán 2577 là sáng kiến văn hóa nhằm tôn vinh sự đa dạng của Indonesia. Thông qua sự giao thoa văn hóa, lễ hội này là minh chứng cho thấy sự khác biệt chính là tài sản quý giá của "quốc gia vạn đảo"./.

