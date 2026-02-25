Lễ hội du lịch chùa Hương 2026: Kiên quyết xử lý đò chở khách không mặc áo phao

Chiều 25/2, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch chùa Hương 2026 đã ra quân kiểm tra, xử lý và nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định về mặc áo phao trên toàn tuyến suối Yến.

Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm “nói không” với đò chở khách không mặc áo phao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và phật tử trong mùa lễ hội năm nay.

Các tổ công tác triển khai kiểm tra dọc tuyến suối Yến - tuyến giao thông đường thủy chính phục vụ hành hương, tập trung vào việc chấp hành quy định mặc áo phao của du khách và trách nhiệm nhắc nhở của lái đò. Tinh thần chung là xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, thực hiện mục tiêu xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng.”

Đối với những đò có hành khách không mặc áo phao, lực lượng chức năng yêu cầu cập bờ, buộc hành khách mặc đầy đủ theo quy định; đồng thời tạm giữ thẻ hoạt động của lái đò để nhắc nhở trách nhiệm, chỉ cho tiếp tục hành trình khi bảo đảm chấp hành nghiêm.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ đến nay (mùng 9 Tết), đa số du khách và lái đò đã nghiêm túc chấp hành quy định mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm. Một số lái đò chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhắc nhở hành khách; một số du khách chưa tự giác chấp hành, thậm chí có biểu hiện chống đối hoặc mặc áo phao mang tính đối phó.

Trong những ngày đầu Xuân, các lực lượng chủ yếu tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện cho du khách. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn cao điểm của lễ hội, Ban Tổ chức xác định cần áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo đảm an toàn.

Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương cho biết, sau thời gian tuyên truyền, vận động, đơn vị đã triển khai các biện pháp cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm.

Theo phản ánh của một số lái đò, có trường hợp du khách mặc áo phao khi rời bến nhưng sau đó tự ý cởi bỏ; cá biệt có trường hợp không hợp tác khi được yêu cầu mặc áo phao.

Trước tình hình này, Hợp tác xã kiên quyết xử lý nghiêm, buộc lái đò chịu trách nhiệm bảo đảm hành khách trên đò tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy trong suốt quá trình lưu thông.

Trước đó, hai lái đò tại chùa Hương đã bị đình chỉ chở khách đến hết mùa lễ hội 2026 khi bị phản ánh có hành vi vòi tiền, “chặt chém” du khách và vi phạm quy chế hoạt động. Ban Tổ chức cho biết sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi thiếu văn minh, ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội.

Từ ngày 17-24/2/2026, tổng lượng khách về với lễ hội đạt 199.372 lượt, tăng 58.888 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng cao những ngày sau Tết càng đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, đặc biệt trên tuyến đường thủy suối Yến.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 âm lịch). Lễ khai hội được tổ chức ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương, với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, việc bắt buộc mặc áo phao không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là biện pháp thiết thực bảo vệ tính mạng du khách. Thời gian tới, công tác kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các bến đò và đội ngũ lái đò nhằm tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành.

Thông điệp được khẳng định rõ: mọi hoạt động tại lễ hội phải đặt yếu tố an toàn lên trên hết, để mỗi chuyến đò trên suối Yến thực sự là hành trình bình an, trọn vẹn cho du khách thập phương./.

