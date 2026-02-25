Ngày Thơ Việt Nam 2026: Mang thi ca từ sân khấu đến các trường học, nhà máy

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 với chủ đề "Trước biển lớn" sẽ được tổ chức tại phường Bãi Cháy và phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (ngày 3/3/2026).

Thông tin trên được Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết tại cuộc họp báo ngày 25/2, tại Hà Nội.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Ngày Thơ năm nay là sự kết hợp tuyệt vời của thi ca và biển cả, trong đó Đêm thơ Nguyên tiêu "Trước biển lớn" sẽ diễn ra tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày Rằm tháng Giêng.

Tại đây, công chúng sẽ được lắng nghe và thưởng thức những bài thơ về biển của các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ, gồm tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng và những nhà thơ có những bài thơ hay viết về biển như: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Phạm Đương... và các nhà thơ trẻ đang tạo được ấn tượng trên văn đàn: Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung...

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm mới của đêm thơ năm nay là công chúng sẽ được lắng nghe các tác giả nói về hoàn cảnh ra đời và trực tiếp đọc bài thơ gốc, sau đó sẽ thưởng thức một số bài hát phổ thơ do các ca sỹ thể hiện.

Bên cạnh tiết mục mở màn ngâm bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo truyền thống, công chúng còn được thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc về mảnh đất, con người Quảng Ninh do chính các nghệ sỹ tỉnh Quảng Ninh thực hiện, được nghe những bài hát hay về biển đã làm xúc động biết bao thế hệ.

Ngày Thơ năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhà thơ Bruce Weigl, là một trong hai cựu chiến binh Mỹ đã được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì sự đóng góp tích cực quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới và góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Một nét mới nữa của Ngày Thơ năm nay là Ban Tổ chức sẽ thành lập một số nhóm các nhà thơ, đi xuống các hầm mỏ, đến với học sinh, sinh viên các trường đại học; các nhà máy và đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh để giao lưu, nói chuyện về thi ca và đọc thơ cho công chúng.

Tọa đàm có chủ đề "Phẩm giá của thơ ca" do nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 3/3, tại Khách sạn Grand Hạ Long, số 138, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật quan trọng, bởi trong thời đại ngày nay, đặc biệt là sự phát triển, lan tỏa của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, với tư cách người cầm bút, nhà thơ sẽ phải làm gì để giữ được bản lĩnh, nhân cách, bảo vệ và sáng tạo những giá trị thơ ca đích thực, làm nên phẩm giá của nhà thơ… Ban Tổ chức hy vọng từ tọa đàm này, các nhà thơ và công chúng yêu thơ sẽ nhận được nhiều ý kiến thú vị và bổ ích.

Không gian mở của Ngày Thơ năm nay sẽ trưng bày 50 câu thơ về biển do Ban Tổ chức lựa chọn từ các nhà thơ cổ đại, trung đại đến hiện đại, được trình bày trên các cánh buồm thơ, do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thiết kế. Ông cũng đồng thời là người thiết kế toàn bộ không gian mỹ thuật Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ấn hành tập thơ "Trước biển lớn" lấy theo tên chủ đề Ngày Thơ năm 2026./.

