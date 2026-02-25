Ưu tiên ngân sách để nghệ thuật truyền thống phát triển xứng tầm

Sau khi tham dự trực tuyến hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào sáng 25/2, những người gắn bó với lĩnh vực nghệ thuật truyền thống ở Hải Phòng bày tỏ, đây sẽ là thời cơ vàng để tinh hoa văn hóa dân tộc có chỗ đứng và bứt phá trong thời gian tới.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng hiện đang đảm nhiệm việc truyền dạy ca trù cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, phường Lê Chân.

Đây là một trong những câu lạc bộ ca trù hoạt động bài bản, có đông học viên nhất của thành phố Hải Phòng. Gần 10 năm qua, bà kiên trì hướng dẫn học sinh cảm thụ nhịp phách, tiết tấu với mong muốn giản dị, ca trù sẽ là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, thấm vào tâm hồn các em như môn nghệ thuật bác học này đã đến với bà.

Theo bà, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW, đặc biệt là trong buổi quán triệt hôm nay, bà hoàn toàn tin tưởng, ca trù và nghệ thuật truyền thống nói chung sẽ có chỗ đứng, cơ hội tỏa sáng thời gian tới vì có cả nguồn lực vật chất, tinh thần hậu thuẫn.

Nghị quyết cũng yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho văn hóa. Đây là một nội dung được kỳ vọng sẽ mang đến điểm tựa mới cho những người làm nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ, dù dành trọn tâm huyết truyền dạy cho học sinh và có sự đồng hành, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của cô hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố nhưng "cơm áo không đùa với khách thơ."

Để tổ chức được một đêm biểu diễn, cô và trò phải luyện tập rất công phu, cần có không gian đón tiếp khán giả, tất cả đều cần kinh phí. Thế nên khi có nguồn lực tài chính bảo đảm ổn định sẽ góp phần hỗ trợ việc học tập, biểu diễn chuyên nghiệp hơn.

Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên là hậu duệ của dòng họ nổi tiếng về hát ca trù tại làng Đông Môn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn, phường Hòa Bình.

Theo ông Tuyên, ca trù là loại hình nghệ thuật kén khán giả, kén người học, do đó cần có cơ chế để bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới này. Các nghệ nhân và những người đã gắn bó với ca trù, sống với loại hình nghệ thuật này bằng cả trái tim.

Nhưng bên cạnh nhịp phách, nhịp đàn, mọi người đều phải lo cuộc sống đời thường. Việc dành ngân sách cho ca trù là giải pháp hiệu quả để những người tâm huyết có nguồn lực trao truyền đam mê, tổ chức các buổi biểu diễn quy mô, có sức lan tỏa, các giá trị văn hóa truyền thống sẽ được đón nhận xứng tầm.

Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên thông tin, từ cuối năm 2025, Đảng ủy Phường Hòa Bình đã phục dựng không gian truyền dạy ca trù Đông Môn. Nguồn lực đầu tư bài bản này được kỳ vọng là gốc rễ nuôi dưỡng nguồn tình yêu với văn hóa nội sinh của địa phương.

Thực tiễn từ Hải Phòng cho thấy, khi văn hóa nói chung, nghệ thuật truyền thống nói riêng được đầu tư bài bản sẽ tạo nên đời sống nghệ thuật phong phú và người dân được thưởng thức các tác phẩm tầm vóc.

Đại diện lãnh đạo Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng chia sẻ, trong 6 năm qua, Hải Phòng đã dành nguồn lực cho Đề án sân khấu truyền hình.

Ngân sách từ đề án giúp Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng cũng như các đoàn nghệ thuật khác có nguồn lực để đầu tư âm thanh, ánh sáng, mời nghệ sỹ, diễn viên hàng đầu trong nước về địa phương hợp tác.

Quá trình làm việc trực tiếp với những người có kinh nghiệm là bài học thực tiễn không một trường lớp nào có thể mang lại được và là yếu tố quan trọng giúp Nhà hát đạt nhiều giải thưởng xuất sắc trong thời gian qua.

Riêng năm 2025, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng đã giành Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ VI-2025 với vở rối "Giấc mơ của chú ếch xanh.”

Cùng năm, Nhà hát còn giành Huy chương Bạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 với vở diễn "Mưa đỏ."

Nhưng kết quả lớn nhất không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương mà đó chính là cơ hội để người dân Hải Phòng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mang tầm vóc quốc gia, quốc tế, do chính các nghệ sỹ của quê hương dàn dựng, biểu diễn. Đây cũng là tiền đề để Hải Phòng xây dựng thành phố âm nhạc, phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai./.

Tạo hành lang pháp lý để bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 79 và 80 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 hướng tới 3 mục tiêu, đó là, thể chế hóa đầy đủ và đồng bộ các chủ trương, chiến lược của hai nghị quyết.