Israel lần đầu trưng bày cuốn Kinh Thánh cổ 2.100 tuổi

“Cuộn sách Isaiah toàn văn” (Great Isaiah Scroll), bản thảo Kinh thánh Do Thái gần như hoàn chỉnh cổ nhất từng được phát hiện, hiện được trưng bày toàn bộ bản gốc với chiều dài hơn 7 mét, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1968 hiện vật này được giới thiệu trọn vẹn tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.



Theo phóng viên TTXVN tại Israel, triển lãm mang tên “Tiếng gọi từ sa mạc - Cuộn sách Isaiah toàn văn” khai mạc từ ngày 23/2 với sự tham dự của Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Hiện vật có niên đại khoảng năm 125 trước Công nguyên, gồm 17 tấm da (vellum) được khâu nối liền nhau thành một cuộn dài hơn 7 mét.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên bản cuộn Kinh thánh này từng được chia thành hai phần riêng biệt, có thể để thuận tiện cho việc sao chép, bảo quản hoặc sử dụng trong nghi lễ, trước khi được ghép lại thành một cuộn thống nhất như hiện nay.



“Cuộn sách Isaiah toàn văn” là một trong những bản thảo nổi bật nhất thuộc nhóm Cuộn Biển Chết (Dead Sea Scrolls), được những người du mục Bedouin, phát hiện năm 1947 trong một hang động gần khu định cư cổ Qumran ở sa mạc Judea.

Sau nhiều lần mua bán, bản thảo được Israel mua lại năm 1954.



Theo các chuyên gia, nội dung Cuộn gần như trùng khớp với Sách Isaiah trong Kinh Thánh Do Thái hiện hành, chỉ có một số khác biệt nhỏ về chính tả và từ ngữ. Trong hơn 2.000 năm, văn bản này đã có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống tinh thần của hàng triệu người Do Thái và Kitô giáo.



Hiện vật được trưng bày trong hộp kính dài 8 mét chế tạo đặc biệt, đặt trong phòng kiểm soát khí hậu nghiêm ngặt; mỗi lượt chỉ cho phép tối đa 25 khách tham quan để đảm bảo điều kiện bảo tồn.

Kể từ khi Bảo tàng Israel khánh thành năm 1965, một bản sao chính xác của cuộn Kinh Thánh đã được trưng bày thường xuyên tại khu Shrine of the Book, trong khi bản gốc được bảo quản nghiêm ngặt nhằm tránh hư hại do ánh sáng và điều kiện môi trường.



Triển lãm, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Israel, sẽ kéo dài đến ngày 6/6/2026. Khách tham quan cần đặt chỗ trước để vào phòng trưng bày hiện vật./.

