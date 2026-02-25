Cuộc “chuyển giao quyền lực” đặc biệt cho Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh

Đơn vị nắm bản quyền Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam vừa chính thức thông báo điều chỉnh tên gọi cuộc thi trở thành Nam vương Việt Nam, đồng thời, Nam vương Toàn cầu 2021 Danh Chiếu Linh cũng chính thức được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cùng bà Vũ Thị Hoa - CEO Leading Media điều hành cuộc thi.

Nhà sáng lập Mister Việt Nam, chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn cho biết bước tiến này đã được chuẩn bị từ khá lâu, trước khi cuộc thi mùa thứ 2 (năm 2024) diễn ra. Đặc biệt, cách đây 2 năm, lộ trình để chuyển đổi cuộc thi trở thành phiên bản Nam vương Việt Nam đã được xây dựng với độ nhận diện cấp quốc gia cao hơn, rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia Phúc Nguyễn, ông sáng lập Mister Vietnam bằng những trăn trở, tâm huyết của cả sự nghiệp huấn luyện, đào tạo người mẫu, hoa hậu hơn 20 năm của mình. Trong quá trình hoạt động, ông nhận thấy vị trí của người mẫu nam luôn ít được xem trọng hơn người mẫu nữ. Chính vì vậy, cuộc thi ra đời nhằm khẳng định vị thế nghề nghiệp của người mẫu nam, đồng thời tôn vinh những cống hiến của nam giới trong nghề người mẫu, cũng như tìm kiếm các đại diện “đem chuông đánh xứ người” trên các đấu trường nhan sắc thế giới dành cho nam.

Tới nay, cuộc thi đã trở thành chiếc nôi đào tạo nên 3 ngôi vị Nam vương của 3 cuộc thi hàng đầu thế giới: Mister Global 2021 - Nam vương Toàn cầu Danh Chiếu Linh; Nam vương Quốc tế - Mister International 2018 Trịnh Bảo; Manhunt International 2017– Trương Ngọc Tình.

Hình ảnh "nam vương chân đất" Danh Chiếu Linh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Mai Tuấn Anh, Trần Mạnh Kiên đều giành ngôi vị Á vương Manhunt International, cùng với đó là Á quân Mister Vietnam mùa 1 Lê Hữu Đạt giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023; Quán quân Mister Vietnam mùa 2 Mạnh Lân giành ngôi vị Á quân 1 Mister International 2025.

Bà Vũ Thị Hoa khẳng định việc điều chỉnh tên gọi từ Mister Vietnam sang Nam vương Việt Nam “là một chiến lược của công ty nhằm khẳng định rõ hơn danh vị dành cho người chiến thắng, theo hướng vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện vai trò đại diện quốc gia; đồng bộ hóa với tiêu chuẩn quốc tế trong các cuộc thi dành cho nam; đặc biệt là phù hợp với xu hướng phát triển của ngành giải trí - sắc đẹp hiện nay.”

“Cuộc thi Nam vương Việt Nam vẫn kế thừa nền tảng, thế mạnh, thành tựu và dấu ấn của Mister Vietnam, nhưng sẽ được phát triển với những màu sắc, cá tính mới mẻ hơn,” Danh Chiếu Linh chia sẻ và khẳng định tiêu chí tuyển chọn, nguyên tắc hoạt động, giá trị đào tạo và sứ mệnh của cuộc thi sẽ không thay đổi./.

Hiện, đơn vị tổ chức Leading Media đã được cấp chứng nhận đăng ký thương hiệu và bảo hộ bản quyền tên gọi Nam vương Việt Nam theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, thương hiệu Nam Vương Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 591594 theo quy định pháp luật Việt Nam. Hệ thống nhận diện – logo của thương hiệu và các thành phần liên quan cũng đã được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả. Danh Chiếu Linh giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức, cùng CEO Leading Media Vũ Thị Hoa điều hành cuộc thi.

Nhà thiết kế Julien Fournié yêu cầu đặc biệt khi tuyển chọn người mẫu Việt Nam Nhà thiết kế Haute Couture đến từ Pháp - Julien Fournié chia sẻ về những tiêu chí đặc biệt khi chọn người mẫu sẽ trình diễn cho bộ sưu tập của ông ngay khi vừa đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh.