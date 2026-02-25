Israel trưng bày bản Kinh Thánh cổ gần như nguyên vẹn lâu đời nhất

Sau gần 6 thập kỷ, Cuộn sách Isaiah vĩ đại - bản thảo gần như hoàn chỉnh cổ xưa nhất từng được phát hiện của Kinh thánh Hebrew - lần đầu tiên được trưng bày toàn bộ chiều dài hơn 7 mét tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.

Triển lãm mang tên “Tiếng Vọng Từ Sa mạc - Cuộn Sách Isaiah Vĩ đại” khai mạc ngày 23/2/2026, với sự tham dự của Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1968 công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn bản thảo dài hơn 7 mét - một di sản 2.100 năm tuổi đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm linh của hàng triệu người.

Hiện vật được đặt trong tủ kính dài 8 mét trong phòng kiểm soát khí hậu nghiêm ngặt, mỗi lượt chỉ cho phép tối đa 25 khách tham quan.

Toàn bộ các chi tiết - từ những tấm da thuộc được khâu nối cách đây hàng thiên niên kỷ, các vết ố, lỗ thủng cho đến những ký tự phai mờ - đều được giữ nguyên, phản ánh quá trình sử dụng và gìn giữ trước khi cuộn sách được cất giấu trong một hang động ở sa mạc Judea vào thế kỷ II.

Theo các chuyên gia, bản thảo có niên đại khoảng năm 125 trước Công nguyên. Nội dung gần như trùng khớp với Sách Isaiah trong kinh điển Do Thái, chỉ khác biệt nhỏ về chính tả hoặc một số từ riêng lẻ. Cuộn sách gồm 17 tấm da được khâu liền và được cho là ban đầu chia thành hai phần.

Bản thảo được các mục đồng Bedouin phát hiện năm 1947 trong một hang động gần khu định cư cổ Qumran, cùng với Các Cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls).

Sau nhiều lần chuyển nhượng, Israel đã mua lại ẩn danh bản thảo vào năm 1954 khi nó được đưa sang New York tìm người mua.

Dù từng được trưng bày toàn bộ khi bảo tàng khánh thành năm 1965, các nhà quản lý sớm nhận ra cần điều kiện bảo quản nghiêm ngặt hơn. Từ đó đến nay, khu Điện thò sách (Shrine of the Book) chỉ trưng bày bản sao chính xác của cuộn sách.

Theo các học giả, Sách Isaiah có vị trí đặc biệt trong Kitô giáo khi được trích dẫn khoảng 66 lần trong Tân Ước và được xem là lời tiên báo về Đấng Messiah. Đồng thời, nhiều câu trong Isaiah đã trở thành một phần của tinh thần Do Thái và Israel hiện đại.

Sau khi rời phòng trưng bày chính, khách tham quan sẽ đến khu vực cuối cùng với bản phục dựng cuộn sách, làm nổi bật các câu kinh điển cùng những chi tiết đặc biệt như đường nối hai phần bản thảo hay miếng da vá được thêm vào từ thời cổ đại.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Israel và sẽ mở cửa đến ngày 6/6/2026. Khách tham quan bắt buộc phải đặt lịch trước để vào phòng trưng bày cuộn sách./.

