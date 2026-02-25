'Thanh âm dưới ánh Mặt Trời': Nghệ thuật giao hưởng chào mừng sự kiện bầu cử

Chương trình nghệ thuật giao hưởng “Thanh âm dưới ánh Mặt Trời” sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/2 và 1/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, mang đến không gian âm nhạc hàn lâm trang trọng và hiện đại.

Chương trình mang ý nghĩa chính trị-văn hóa sâu sắc: Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước trong kỷ nguyên mới rạng rỡ; đồng thời hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình là lời chào chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội sau khi được thành lập theo Quyết định số 5399/QĐ-BQP ngày 26/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong buổi gặp mặt báo chí ngày 25/2, Chỉ huy dàn nhạc - Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc (Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) cho hay đây không chỉ là buổi diễn ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn, mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sỹ-chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, chương trình tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc dân tộc với tinh hoa nhân loại, lan tỏa hình tượng cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Chỉ huy dàn nhạc - Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc (phải) chia sẻ về chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, cho hay “Gửi niềm tin trong lá phiếu” là một trong những ca khúc quan trọng trong chương trình.

"Ca khúc được nhạc sỹ Cao Việt Bách viết từ lâu, được biểu diễn nhiều lần và là một bài ca đi cùng năm tháng, từng được biểu diễn ở nhiều không gian nghệ thuật với hình thức tốp ca, hợp ca, đơn ca, song ở chương trình nghệ thuật này, chúng tôi phải làm khác đi theo ngôn ngữ giao hưởng thính phòng mà lại mang màu sắc quân đội. Bởi vậy, lần này ca khúc sẽ do tam ca nam biểu diễn," Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ.

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc tiết lộ đây là sự đổi mới cần thiết cho chương trình. Các nghệ sỹ thể hiện tròn trịa các ca từ quen thuộc, có những đoạn bộc lộ thế mạnh của thính phòng.

"Đây là những giọng ca đang được khán giả yêu quý. Nhạc sỹ phối khí đã rất tỉ mỉ để mang đến hơi thở mới cho bài hát - vừa dung dị mà vẫn trang nghiêm," Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc nói.

Chương trình có thời lượng 105 phút, gồm 3 chương, được xây dựng trên tinh thần chính luận-nghệ thuật xuyên suốt.

Dàn nhạc đang tập luyện cho chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương I “Ánh dương soi đường” mở ra không gian nghệ thuật trang trọng, lan tỏa ánh sáng lý tưởng, niềm tin với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại trong những mùa xuân của Tổ quốc, gồm 6 tác phẩm: “Overture-Ca ngợi Tổ quốc” (Đỗ Bảo-Hồ Bắc); giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui” (Hồ Bắc); “Đảng là cuộc sống của tôi” (Nguyễn Đức Toàn); “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (Lê Lôi); “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” (Phạm Tuyên); “Fantasia-Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi” (Cao Đình Thắng-Huy Du).”

Chương II “Ngôi sao trên mũ-Màu cờ trong tim” tập trung vào các hình thức giao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng và thanh nhạc, hợp xướng với quy mô dàn nhạc giao hưởng, phản ánh rõ nét dấu ấn sáng tác của các nhạc sỹ trong Quân đội: “Màu hoa đỏ” trích giao hưởng thơ “Tượng đài vô danh” (Đức Trịnh); “Tượng đài chiến thắng” (Nguyễn Xuân Thủy); mash-up “Chiều biên giới”; tổ khúc giao hưởng “Bước chân trên dải Trường Sơn-Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (tác giả ca khúc: Vũ Trọng Hối-Huy Du; chuyển soạn giao hưởng: Đỗ Bảo); cảnh song ca “Con đường ta đi” trích nhạc kịch “Khát vọng đỏ” (tác giả âm nhạc: Nguyễn Xuân Thủy-Đỗ Bảo; lời ca: Phạm Vân Anh); “Một mùa Xuân nho nhỏ” (nhạc: Trần Hoàn; lời thơ: Thanh Hải); “Mệnh lệnh từ trái tim” (Hồ Trọng Tuấn).

Chương III “Thanh âm ngày mới” gồm 6 tác phẩm: Trích giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới” (Antonín Dvořák); “Chủ đề tình yêu-Cinema Paradiso” (Ennio Morricone); tổ khúc giao hưởng-thanh nhạc “Tình yêu của biển-Biển hát chiều nay” (Phú Quang-Hồng Đăng); “Tổ quốc ta cờ bay” (Nguyễn Cường); “Gửi niềm tin trong lá phiếu” (Cao Việt Bách); “Chào mùa Xuân thênh thang Việt Nam” (An Thuyên)./.

Hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng' Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khắc họa hành trình vẻ vang của Đảng từ mùa Xuân lịch sử năm 1930 đến kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hôm nay.

Chương trình do Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện. Chỉ đạo nghệ thuật-Tổng đạo diễn: Đại tá, nhạc sỹ Hồ Trọng Tuấn; Đạo diễn âm nhạc: Trung tá, nhạc sỹ Đỗ Quốc Bảo; Chỉ huy dàn nhạc: Đại tá, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Nhạc trưởng Lê Phi Phi; Giám đốc âm nhạc: Thượng tá, nhạc sỹ Vũ Đức Tân; Concertmaster: Trung tá, nhạc sỹ Trần Quang Duy. Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sỹ trong và ngoài Quân đội tham gia biểu diễn, chuyển soạn, hòa âm là các nhạc sỹ uy tín và tài năng trong và ngoài Quân đội.