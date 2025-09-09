Gia tăng vụ việc tàu bay bị chiếu đèn laser, va chạm chim trên khu bay

Trong 8 tháng vừa qua của năm 2025, ngành Hàng không Việt Nam đã tiếp tục được duy trì mức độ an toàn cao khi không xảy ra tai nạn.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm ngày 15/8, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 228 máy bay, tăng 7 máy bay so với năm 2024 và tăng 15 máy bay so với cùng kỳ 2024.

Tính từ 16/12/2024 đến 15/8/2025, hàng không trong nước không xảy ra tai nạn (mức A); có một sự cố nghiêm trọng (mức B) đã xảy ra và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, số lượng sự cố uy hiếp an toàn ở mức thấp (mức D) có chiều hướng gia tăng với 42 vụ (tăng hơn 27%) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 20 sự cố liên quan hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 18 sự cố do con người; phần còn lại liên quan đến yếu tố thời tiết. Các sự cố, vụ việc liên quan đến lĩnh vực khai thác cảng cũng tăng 73 vụ.

Ngoài ra, va chạm chim trên khu bay tăng 69 vụ; phương tiện va chạm với phương tiện, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người tăng 8 vụ; vụ việc tàu bay bị chiếu đèn laser không gây tai nạn, sự cố cho tàu bay tăng 36 vụ; sự cố vật thể bay gây ảnh hưởng đến hoạt động bay tăng 4 vụ; chỉ số nhân viên vi phạm quy định an toàn tăng 10 vụ.

Đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an toàn năm 2025 đối với người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, huấn luyện nhân viên hàng không; kiểm tra tăng cường công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay giai đoạn cao điểm nghỉ lễ, Tết tại các cảng hàng không có hoạt động bay cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng...

Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) rà soát, hoàn thiện quy trình thực hiện giải pháp giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn các chuyến bay có tên gọi gần giống nhau và triển khai thực hiện.

Cục Hàng không cũng chú trọng đến công tác kiểm tra, bảo trì đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay được tiến hành theo đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện hư hỏng tình trạng mặt đường và vật thể lạ, góp phần đảm bảo duy trì điều kiện khai thác tại các cảng hàng không; kiểm soát, thông tin về hoạt động của chim giúp cho tổ lái có thông tin cần thiết để tránh rủi ro từ va chạm với chim.../.

