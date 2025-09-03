Trước tình trạng sử dụng các thiết bị bay vi phạm an toàn tĩnh không, uy hiếp an toàn đối với tàu bay trong quá trình cất, hạ cánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động bay.

Trước đó, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam) có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp ngăn ngừa các hành vi gây uy hiếp an toàn cho tàu bay đang bay hoặc trong quá trình cất, hạ cánh.

Theo Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, qua công tác theo dõi, thống kê từ đầu năm 2025 đến ngày 8/8/2025, đơn vị ghi nhận có 27 trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không, tăng 42.1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục ghi nhận các trường hợp tổ lái thông báo phát hiện drone và bị đèn laser chiếu vào buồng lái, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn hoạt động bay.

“Hành vi cố ý chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, đặc biệt vào ban đêm có thể gây chói mắt phi công, ảnh hưởng đến khả năng quan sát, điều khiển tàu bay của phi công trong quá trình cất, hạ cánh,” công văn của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nêu rõ và cho biết việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone, flycam) không xin phép hoặc bay sai quy định trong khu vực cẩm bay hoặc khu vực hạn chế bay có nguy cơ gây va chạm với tàu bay, dẫn đến sự cố, hoặc tai nạn hàng không.

Bên cạnh, một số trường hợp thả diều, bóng bay gần khu vực sân bay cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát kiến nghị của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động bay theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, sử dụng tàu bay mô hình, flycam, drone và các phương tiện bay siêu nhẹ, thả diều, bóng bay gần khu vực sân bay tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hàng không.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo cho cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền./.

Kiểm soát ngăn chặn chim va chạm vào tàu bay, gây uy hiếp an toàn hàng không Các cảng hàng không, sân bay cần tăng cường kiểm soát và có các giải pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn các vụ việc chim va chạm vào tàu bay, gây ra uy hiếp đến an toàn bay.