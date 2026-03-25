Hạ thủy tàu dịch vụ điện gió ngoài khơi hiện đại, thân thiện môi trường

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vừa tổ chức hạ thủy tàu dịch vụ điện gió ngoài khơi hiện đại ký hiệu ST245 số 83 vào tối ngày 24/3.

Phát biểu tại lễ hạ thủy, theo ông Phạm Hoài Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC, Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký hợp đồng với Công ty REM Offshore đóng mới tàu công trình phục vụ ngoài khơi.

“Đây là loại tàu hiện đại, có tính năng phức tạp phục vụ cho các công trình biển; đặc biệt tàu trang bị động cơ và két chứa để sử dụng nhiên liệu methanol thay cho dầu đốt để giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành, khai thác góp phần bảo vệ môi trường,” ông Chung nói.

Khẳng định SBIC sẽ hỗ trợ, chỉ đạo Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thi công, bàn giao cho chủ tàu đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng sự kỳ vọng của các bên, ông Chung cũng giao nhiệm vụ cho đơn vị này tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nguồn lực hiện có để hoàn thiện sản phẩm đã cam kết với chủ tàu và các sản phẩm khác đang thi công tại công ty.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm cho biết khi được bàn giao và đưa vào vận hành trong năm 2027, tàu ST245 số 83 sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của chủ tàu (Công ty REM Offshore), đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng ngoài khơi.

Tàu ST245 được trang bị hệ thống động lực linh hoạt, sử dụng kết hợp nhiên liệu diesel và methanol, phù hợp với xu hướng giảm phát thải và phát triển bền vững trong ngành hàng hải và năng lượng. Đây không chỉ là một sản phẩm đóng tàu, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển các giải pháp công nghệ xanh trong tương lai.

Dự án được triển khai trong điều kiện vừa thiết kế vừa thi công, với nhiều yêu cầu kỹ thuật cao và tiêu chuẩn khắt khe. Điều này đã đặt ra không ít thách thức cho tất cả các bên tham gia.

Tuy nhiên, với năng lực, kinh nghiệm và sự quyết tâm của đội ngũ Sông Cấm, cùng với sự hỗ trợ chặt chẽ từ chủ tàu, các đối tác kỹ thuật, đăng kiểm và các nhà cung cấp, đơn vị đóng tàu đã kiểm soát tốt tiến độ và chất lượng của dự án.

Sau thời gian chuẩn bị thi công tích cực, cùng sự phối hợp có hiệu quả của chủ tàu, đơn vị thiết kế, Cơ quan đăng kiểm DNV và sự chỉ đạo sát sao của các cấp, tàu công trình phục vụ ngoài khơi đã được hạ thủy, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công, hoàn thiện sản phẩm với những kinh nghiệm tích lũy của đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự hợp tác có hiệu quả của chủ tàu./.

