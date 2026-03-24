Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư 1.230 tỷ đồng để xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra ở phía Tây Bắc.

Dự án vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố quản lý dự án.

Cống kiểm soát triều Rạch Tra hướng tới mục tiêu kết hợp với hệ thống thủy lợi trong khu vực đảm bảo ngăn triều, tiêu thoát nước giảm ngập úng cho diện tích 37.162 ha thuộc khu vực Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là khu vực bao gồm các xã Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Công trình này cũng giúp tăng lượng trữ nước trong các kênh, tăng cường khả năng cấp nước vào mùa khô, góp phần giảm ô nhiễm cho hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và hệ thống kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, được triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2026 – 2029.

Theo đó, quy mô đầu tư dự án gồm xây dựng cống kiểm soát triều có bề rộng cống 80m (2 khoang), cao trình đáy cống -5m; cửa van thép, điều khiển bằng xi lanh thủy lực, kết cấu cống bê tông cốt thép, xử lý nền móng cọc bê tông cốt thép.

Dự án xây dựng âu thuyền với bề rộng 15m, cửa âu kiểu chữ nhất, cao trình đáy sâu -5m, điều khiển bằng xi lanh thủy lực; kết cấu âu thuyền bê tông cốt thép, xử lý nền móng cọc bê tông cốt thép. Dự án cũng sẽ xây dựng nhà quản lý, vận hành có diện tích khoảng 300 m2./.

