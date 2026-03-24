Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc sắp hoàn thiện, nhà ga mới lắp mái

Chỉ với 9 tháng thi công, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thi công trong điều kiện khó khăn của nền đất yếu và bên cạnh đường cất, hạ cánh 1 vẫn đang hoạt động, đường cất, hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt khoảng 58% đối với lớp nền, trong khi lớp bê tông chất lượng cao đã bắt đầu thi công chỉ sau 4 tháng đắp nền. Dự kiến đến 30/6/2026, đường băng dài 3.300m sẽ được hoàn thiện.

Tại nhà ga hành khách T2 lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kết cấu phần thô đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3/2026, dấu mốc quan trọng để định hình không gian kiến trúc của nhà ga trong tương lai.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, công trình phục vụ các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%, cho thấy tiến độ thi công vượt kỳ vọng và đang tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Các hạng mục sân đỗ máy bay cũng đang được triển khai với tốc độ cao, trong đó một số khu vực đã hoàn thành toàn bộ, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

“Việc đồng thời tăng tốc thi công và chuẩn bị vận hành cho thấy cách tiếp cận bài bản và có tầm nhìn của Sun Group trong việc phát triển hạ tầng tại đảo Ngọc. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, góp phần đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và giao thương tầm khu vực,” đại diện Sun Group nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sun Group đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn vận hành với định hướng đưa sân bay Phú Quốc trở thành sân bay hiện đại hàng đầu thế giới. Theo đó, việc hợp tác với Changi Airports International, đơn vị đứng sau thành công của Changi Airport, sẽ giúp sân bay Phú Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách và phát triển các dịch vụ phi hàng không./.

