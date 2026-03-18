Tổng thống Singapore cảnh báo cơn bão bất ổn chính trị toàn cầu kéo dài

"Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho một cơn bão bất ổn chính trị toàn cầu kéo dài hơn," đây là cảnh báo được Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam đưa ra ngày 18/3 khi chính thức phê chuẩn kế hoạch chi tiêu của Chính phủ Singapore cho tài khóa 2026.

Trong các video đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Tharman cho biết mỗi tuần xung đột tại Trung Đông tiếp diễn và eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn sẽ làm gia tăng nguy cơ suy giảm mạnh của kinh tế toàn cầu cũng như đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao trên diện rộng.

Theo ông, giao tranh kéo dài không chỉ khiến giá nhiên liệu tăng và duy trì ở mức cao, mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung và giá lương thực, cũng như nhiều loại hàng hóa thiết yếu khác mà thế giới phụ thuộc.

Ông nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, hiện bước sang tuần thứ ba, đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu, gần như bị đình trệ. Diễn biến này đã đẩy giá dầu Brent lên mức 119,5 USD/thùng ngày 9/3, cao nhất kể từ tháng 7/2022, và tiếp tục duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, Tổng thống Tharman cho rằng những khó khăn kinh tế chưa phải là rủi ro nghiêm trọng nhất, đồng thời kêu gọi người dân Singapore chuẩn bị tâm thế trước một giai đoạn bất ổn kéo dài của môi trường chính trị toàn cầu.

Ông chỉ ra rằng trong những năm gần đây, nhiều quốc gia ngày càng sử dụng chiến tranh và bạo lực để giải quyết bất đồng, bất chấp Hiến chương Liên hợp quốc - văn kiện cấm sử dụng vũ lực xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của quốc gia khác.

Bên cạnh đó, luật nhân đạo quốc tế - nhằm bảo vệ dân thường trong xung đột - cũng bị phớt lờ, khiến thế giới trở nên mong manh hơn.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Tharman cho biết Singapore vẫn có một số “dư địa chiến lược” để ứng phó. Nguồn dự trữ quốc gia tích lũy trong nhiều năm sẽ giúp nước này vượt qua các cú sốc lớn, trong khi các kế hoạch ngân sách cho phép đầu tư vào kỹ năng và năng lực mới, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho tương lai.

Ông cũng nhấn mạnh uy tín quốc tế của Singapore giúp nước này mở rộng hợp tác, đa dạng hóa thương mại và nguồn năng lượng.

Trước đó, ngày 6/3, Quốc hội Singapore đã thông qua kế hoạch chi tiêu kỷ lục trị giá 154,7 tỷ SGD (khoảng hơn 120 tỷ USD).

Trong bài phát biểu ngân sách ngày 12/2, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Chính phủ đang triển khai chương trình hành động toàn diện nhằm điều chỉnh chiến lược phát triển, trong đó Ngân sách 2026 là bước khởi đầu./.

