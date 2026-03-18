Singapore và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược

Ngày 18/3, Singapore và Nhật Bản tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược, hướng tới tăng cường hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến chuyển đổi xanh.

Quyết định nâng cấp quan hệ được Thủ tướng Lawrence Wong và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, khuôn khổ Đối tác chiến lược sẽ củng cố nền tảng quan hệ song phương vốn đã toàn diện và thực chất, đồng thời mở rộng hợp tác trong 5 lĩnh vực định hướng tương lai, gồm thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác kinh tế; số hóa và công nghệ; an ninh-quốc phòng; chuyển đổi xanh và năng lượng; cùng các chương trình đối tác và giao lưu.

Hai bên đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chính sách về công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore với cơ quan đối tác của Nhật Bản, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực số, bao gồm phát triển hạ tầng số.

Singapore và Nhật Bản cũng cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI, hướng tới xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nội dung hợp tác bao gồm an toàn và quản trị AI, cũng như phát triển các mô hình AI tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Hai nước đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI, công nghệ lượng tử, truyền thông tương lai và chất bán dẫn thế hệ mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác tin cậy và quan trọng của Singapore trong 60 năm qua, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước đã phát triển lên tầm đối tác có chung tầm nhìn chiến lược và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thông qua các chương trình và hoạt động hợp tác đa dạng, đồng thời khẳng định hai bên cùng chia sẻ cam kết thúc đẩy trật tự quốc tế tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai nước cũng triển khai Thỏa thuận hợp tác về năng lượng, bền vững và biến đổi khí hậu, với các lĩnh vực trọng tâm như nhập khẩu điện xuyên biên giới, hydrogen và ammonia carbon thấp, năng lượng hạt nhân dân sự và khí tự nhiên hóa lỏng. Ngoài ra, hai bên ký kết biên bản ghi nhớ về công nhận lẫn nhau đối với hệ thống dán nhãn thiết bị thông minh, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Thỏa thuận này giúp đơn giản hóa thủ tục cho các nhà sản xuất khi tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng và niềm tin của người tiêu dùng. Các thỏa thuận khác bao gồm thúc đẩy thương mại, đầu tư, thương mại nông sản-thực phẩm, hợp tác bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữa các cơ quan vũ trụ của hai nước.

Theo tuyên bố chung, việc nâng cấp quan hệ sẽ tăng cường phối hợp giữa Singapore và Nhật Bản trên các vấn đề quốc tế, trong bối cảnh môi trường an ninh và hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Lawrence Wong, người đang có chuyến thăm Nhật Bản từ 17-19/3, được đón tiếp theo nghi thức danh dự và dự tiệc tối làm việc do Thủ tướng Takaichi chủ trì. Ông cũng có các cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và 3 cựu Thủ tướng nước này gồm Fumio Kishida, Taro Aso và Shigeru Ishiba./.

