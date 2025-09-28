Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia

Sau gần 3 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.

Thành phố là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng; xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, trí tuệ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó là xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến năm 2045, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Đại hội đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá cho phát triển thành phố; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phát triển toàn diện văn hóa và con người Cần Thơ; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt từ 10-10,5%/năm trở lên; kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ và thu ngoại tệ phấn đấu đến năm 2030 đạt 8,2 tỷ USD, giai đoạn 2025-2030 phấn đấu bình quân tăng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt tối thiểu 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%; phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỷ đồng. Chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2030 đạt tối thiểu 0,78. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2025-2030 tăng 3-4% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. (Ảnh TTXVN phát)

Các khâu đột phá được thành phố đề ra đó là đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực.

Cần Thơ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và công nghệ thông tin tập trung; thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế.

Thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; tập trung củng cố, phát triển mới doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ gồm 14 đồng chí, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; chỉ định đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 46 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết Đại hội nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tin tưởng rằng các đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, trực tiếp quán triệt tiếp thu quan điểm, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị sẽ chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu đi đầu cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thành phố và người Cần Thơ ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài tiếp nối truyền thống anh hùng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, nghiên cứu khoa học, học tập và sáng tạo, không ngừng nỗ lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030…/.

